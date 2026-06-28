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استاندار خراسان رضوی گفت: برای برگزاری همایش همکاریهای اقتصادی افغانستان و خراسان رضوی در سه ماه آینده برنامهریزی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در نشست یکشنبههای اقتصادی استان گفت: تأکید بر ضرورت تحول در دیپلماسی اقتصادی استان و برنامهریزی برای تبدیل مشهد به مرکز هوایی شمالشرق و برگزاری همایش بزرگ همکاریهای اقتصادی با افغانستان است.
غلامحسین مظفری افزود: توسعه زیرساختهای فرودگاهی و اتصال آن به شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد، زمینهساز جهش بزرگ اقتصادی خواهد بود؛ چراکه بدون زیرساختهای حملونقل مدرن، جذب سرمایهگذاری و توسعه تجارت امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: برای برگزاری همایش همکاری با افغانستان باید این رویداد با حضور دستگاههای ملی و استانی و در قالب کمیتههای تخصصی در حوزههای تجارت، سرمایهگذاری، زیرساخت و خدمات فنی و مهندسی پیگیری شود تا به نتایج ملموس و قابل اجرا منجر گردد.
مظفری با اشاره به وضعیت منطقه آزاد دوغارون، بر لزوم روانسازی فرآیندهای تجاری در این مرز تأکید کرد و گفت: برای دستیابی به تراز تجاری پایدار، توسعه روابط باید بهصورت مشترک و با مشارکت فعال طرف افغانستانی دنبال شود.
استاندار خراسان رضوی از برنامه ریزی برای ضرب سکهای با عنوان فردوسی بهعنوان نماد پیوند کشورهای فارسیزبان گفت: مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی شرق ایران، آمادگی کامل برای میزبانی رویدادهای ماندگار در این حوزه را دارد.
مظفری با تأکید بر تقویت تعامل بخش خصوصی با دستگاه دیپلماسی، خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استان برای مدیریت صادرات و تنظیم بازارهای منطقهای در شرایط اضطرار شد.
وی با انتقاد از رویکردهای صرفاً نظری گفت: زمان عبور از طرح مباحث تئوریک به پایان رسیده و باید با فراهم سازی زمینههای اجرایی، فصل جدیدی از تعاملات اقتصادی با افغانستان را آغاز کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: توسعه تجارت ریالی، تقویت مرکز مطالعات مالی و اخذ برخی اختیارات ویژه برای استان از جمله موضوعاتی است که میتواند به تسریع فرآیندهای اقتصادی کمک کند.
حامد حسینی افزود؛ مشکلات مربوط به کدهای تعرفهای و رویکرد محصولمحور در سازمان توسعه تجارت باید در قالب نشستهای تخصصی بررسی و رفع شود.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت کارشناسی استانها بیان کرد: توان کارشناسی استانها در بسیاری از حوزهها زیاد و لازم است با تفویض اختیارات بیشتر و حضور نمایندگان استانها در فرآیندهای تصمیمگیری، مصوبات و سیاستهای اقتصادی با اثربخشی بیشتری اجرا شود.
حسینی بر ضرورت تسریع در تأمین مالی و بازگشت حسابها و دفاتر مالی شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی به خراسان رضوی تأکید کرد و گفت: این اقدام میتواند نقش مهمی در افزایش توان اقتصادی و مالی استان داشته باشد که اقداماتی در این راستا در حال انجام است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز گفت: کمیته فعالان اقتصادی خارجی در استان راه اندازی شد این کمیته تشکیل شده و درخواستها و مسائل هر سرمایهگذاران بر اساس ملیت، به اتاق مشترک مرتبط ارجاع و پیگیری میشود.
مهدی تقوایی افزود: امکان صدور اقامت برای سرمایهگذاران خارجی با مشارکت در طرحهای اجتماعی، توسعهای فراهم شده است.
وی با اشاره به برخی موانع موجود ادامه داد: با وجود ظرفیت مرز دوغارون، هنوز امکان تمدید روادید اتباع خارجی در این مرز فراهم نشده و این موضوع از طریق مکاتبات رسمی در حال پیگیری است.
تقوایی گفت: با همکاری اتاق بازرگانی، ۵۲۸ فرصت سرمایهگذاری در استان شناسایی شده که از این تعداد، ۱۰۰ فرصت بهعنوان اولویتهای سرمایهگذاری انتخاب شدهاند و آماده معرفی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی هستند.
ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی پس از شرایط جنگی اخیر، گفت: ضروری است برخی تسهیلات و مصوبات حمایتی شورای عالی امنیت ملی دستکم تا پایان آذرماه یا ترجیحاً تا پایان سال تمدید شود و برخی از این احکام نیز بهصورت دائمی درآید.
رضا راستی افزود: این درخواست به این دلیل است که بسیاری از واحدهای تولیدی و صادراتی همچنان با آثار و خسارتهای ناشی از شرایط اخیر مواجه هستند.
وی با انتقاد از برخی تصمیمات در حوزه صادرات افزود: اعمال ممنوعیتهای صادراتی بدون انجام آسیبشناسی، به صادرات استان آسیب وارد کرده است.
وی ادامه داد: ممنوعیت صادرات زعفران نیز در شرایطی اعمال شده که کشور با مازاد تولید این محصول روبهرو است. از اینرو، لازم است تصمیمات مرتبط با صادرات با بررسی کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط بازار اتخاذ شود.