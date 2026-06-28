خانواده بزرگ مجلات رشد در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با انتشار ۹ شماره مجلات دانش‌آموزی دوره ابتدایی، هشت شماره مجلات دانش‌آموزی دوره متوسطه و هشت شماره ماهنامه‌های عمومی بزرگسال و عرضه حدود پنج میلیون نسخه، سال تحصیلی را به پایان برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجلات رشد به عنوان محتوایی جذاب و مکمل کتاب‌های درسی، بیش از چند دهه است که در مدارس توزیع می‌شود و یار دیروز دانش‌آموزان و همراه امروز آنان است.

در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، خانواده بزرگ مجلات رشد با انتشار هشت شماره و پنج میلیون نسخه، جانی تازه به کالبد مطالعه و دانایی در مدارس ایران بخشید.

استقبال گسترده از مجلات ویژه دوره ابتدایی

آمار‌ها حکایت از یک پیوند عمیق میان نسل نوپا و نشریات مکتوب دارد. در این بازه زمانی، مجلات دوره ابتدایی «رشد کودک»، «رشد نوآموز» و «رشد دانش‌آموز» که ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی می‌باشند با انتشار قابل توجه، صدرنشین بلامنازع شمارگان بوده‌اند. این استقبال گسترده نشان‌دهنده آن است که محتوای جذاب، تصویری و چندسانه‌ای این نشریات، توانسته است در عصر رقابت با رسانه‌های دیجیتال، همچنان جایگاه خود را در کیف دانش‌آموزان حفظ کرده و به عنوان ابزاری قدرتمند در ارتقای سواد خواندن و یادگیری لذت‌بخش عمل کند.

ورود به مباحث روز

آنچه شماره‌های این دوره از مجلات رشد را از دوره‌های گذشته متمایز کرده، ورود به مباحث روز است. این مجلات با پرداخت موضوع تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران عزیزمان و شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان، کودکان و مردم بی‌گناه به بیان جنبه‌های این جنگ تحمیلی پرداختند تا مخاطبان با واقعیت‌ها آشنا شوند. همچنین مسائلی همچون هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین، مدارس هیبریدی (ترکیبی) و امنیت دیجیتال، پلی میان سنت و مدرنیته ایجاد کرده‌اند.

در حوزه متوسطه نیز، انتشار مجلاتی همچون «رشد نوجوان»، «رشد جوان» و «رشد هنرجو» با رویکرد مهارت‌آموزی، پاسخی هوشمندانه به دغدغه‌های هویتی و فناورانه نوجوانان امروز بوده است که بازخورد مثبت این قشر را به همراه داشت.

همچنین «رشد معلم»، «رشد آموزش ابتدایی» و «رشد مدیریت مدرسه» نیز در حوزه ماهنامه‌ةای عمومی بزرگسال با پرداختن به موضوعاتی مانند «جنگ شناختی» و «سبک زندگی معلمی» این مجلات را به یک دوره آموزشی مستمر و منعطف تبدیل کرده است.

رشد چکاوک

از دیگر تولیدات خانواده مجلات رشد در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ می‌توان به نشریه چکاوک اشاره کرد. این مجله ویژه مخاطبان مجلات «رشد کودک»، «رشد نوآموز» و «رشد دانش‌آموز» است که در بهار ۱۴۰۵ منتشر شده است.

در این مجله تلاش شده که خلاقیت‌ها و توانمندی‌های دانش‌آموزان سراسر کشور معرفی و نمایش داده شود. آثار منتشر شده در «چکاوک» شامل نقاشی‌ها، اشعار، داستان‌ها و کاردستی‌های دانش‌آموزی است که پس از بررسی و ارزیابی توسط کارشناسان «مرکز بررسی آثار مخاطبان مجلات دانش‌آموزی» انتخاب شده‌اند.

این مجله بستری برای دیده‌شدن استعداد‌های دانش‌آموزان فراهم کرده و تلاش دارد با ارائه نمونه‌های خلاقانه، الهام‌بخش دانش‌آموزان دوره ابتدایی در مسیر آفرینش‌های هنری و ادبی باشد. این نشریه فرصتی ارزشمند برای دانش‌آموزان است تا آثار خود را در سطحی گسترده معرفی کرده و با ایده‌های هم‌سالان خود آشنا شوند.

مجلات رشد در این روز‌ها در دوره بازطراحی محتوایی و برنامه‌ریزی برای دوره جدید می‌باشند و شماره‌های جدید این مجلات در مهرماه سال ۱۴۰۵ و همزمان با آغاز سال تحصیلی برای مخاطبان عرضه خواهند شد.

نسخه چاپی مجلات رشد در سامانه فروش و اشتراک مجلات رشد به فروش می‌رسد. برای ثبت نام در سامانه و خرید نشریات رشد اینجا (https://foroosh.roshdmag.ir/account/login?ReturnUrl=%۲Fdashboard) را انتخاب کنید.