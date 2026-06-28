معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان با تأکید بر اینکه صیانت از فرهنگ ایثار و شهادت باید با رویکرد «اقدام عملی و بی‌منت» همراه باشد، چهار مؤلفه اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران را تبیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اللهیاری، معاون پشتیبانی سازمان امور دانشجویان در این نشست ضمن تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، فرماندهان شهید و دانشمندان کشور، اظهار داشت: سخن گفتن از شهدا و ایثارگران، نیازمند توفیقی الهی است و مسئولان نظام باید با عمل به تعهدات خود، ثابت کنند که در این مسیر نورانی قرار دارند.

اللهیاری با تحلیل رخداد‌های اخیر و جنگ‌های نابرابر دشمن علیه ملت ایران، چهار عامل درهم‌تنیده را به عنوان پیوست کامل اقتدار ملی برشمرد و تأکید کرد: «دفاع سلحشورانه رزمندگان»، «خدمت خالصانه دولت»، «حضور مخلصانه مردم در میادین» و «دیپلماسی عزتمندانه»، چهار رکن اصلی حفظ کیان کشور هستند.

وی افزود: دفاع سلحشورانه رزمندگان در شرایط دشوار جنگ الکترونیک، نمادی از فداکاری غیرقابل قیمت‌گذاری است. در کنار آن، خدمت خالصانه دولت که مانع از احساس کمبود در سطح جامعه شد، حضور مخلصانه مردم در صحنه‌ها و دیپلماسی عزتمندانه که توسط مسئولان عالی‌رتبه کشور با آبروداری در عرصه بین‌الملل پیش رفت، در پرتو حکمرانی هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، توانست امنیت و ثبات کشور را تضمین کند.

معاون سازمان امور دانشجویان بر ضرورت حفظ و تقویت «انسجام ملی» تأکید کرد و گفت: امروز نیازمند انسجام ملی هستیم که تمامی ۹۰ میلیون ایرانی را در بر گیرد و نباید اجازه داد این موضوع به جریانی خاص محدود شود.

وی تصریح کرد: حفظ کیان این سرزمین با تنوع قومیت‌ها و فرهنگ‌های غنی آن، در گرو وحدت و انسجام ملی است و این مؤلفه، حتی از تجهیزات نظامی نیز برای حفظ کشور راهبردی‌تر است.

دکتر اللهیاری در بخش دیگری از سخنان خود به دستور کار این ستاد اشاره کرد و گفت: وظیفه نخست ما، برگزاری شایسته مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب است، اما این تنها وظیفه ما نیست؛ بلکه باید در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، به معنای واقعی کلمه پیشگام باشیم.

وی افزود: مسئولان باید شعار «لم تقولون ما لا تفعلون» را سرلوحه خود قرار دهند. صیانت از ایثارگری، بیش از آنکه در شعار باشد، در عملکرد ما و خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم و خانواده‌های شهدا نمود پیدا می‌کند.

معاون پشتیبانی سازمان امور دانشجویان در پایان خاطرنشان کرد: نوع نگاه ما به تبلیغ و اطلاع‌رسانی باید متحول شود. هنر اصلی در تولید محتوای اثرگذار برای فضای مجازی و نقش‌آفرینی روابط‌عمومی‌ها به عنوان نهاد‌های خلاقِ تولید محتواست. بر همین اساس، سازمان امور دانشجویان با حمایت ویژه، به دنبال تغییر رویکرد در ترویج فرهنگ شهادت از حالت «تشریفاتی» به حالت «تأثیرگذار و ماندگار» است.