رئیس‌جمهور عراق در دیدار با عباس عراقچی در بغداد گفت: عراق از هر اقدامی که به تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای، حفظ حاکمیت کشور‌ها و حل اختلافات از مسیر دیپلماسی منجر شود، حمایت می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، امروز در جریان سفر به بغداد، با نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و راه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، دو طرف آخرین تحولات منطقه، ضرورت جلوگیری از تشدید تنش‌ها و توافق اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای توقف جنگ را بررسی کردند.

رئیس‌جمهور عراق با تأکید بر اهمیت گفت‌و‌گو و مذاکره در حل‌وفصل بحران‌ها، اظهار داشت: عراق از هر اقدامی که به تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای، حفظ حاکمیت کشور‌ها و حل اختلافات از مسیر دیپلماسی منجر شود، حمایت می‌کند.

وی افزود: گفت‌و‌گو و تفاهم، زمینه‌ساز ایجاد ثبات پایدار و حل پرونده‌های باقی‌مانده در منطقه خواهد بود.

عباس عراقچی نیز با قدردانی از مواضع عراق و تلاش‌های این کشور برای مهار بحران‌ها و نزدیک کردن دیدگاه‌ها، بر ادامه هماهنگی و رایزنی‌های مشترک میان تهران و بغداد تأکید کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین بر آمادگی تهران برای گسترش همکاری‌ها و توسعه روابط دوجانبه با عراق و ادامه مشورت‌های مشترک درباره تحولات و مسائل منطقه‌ای تأکید کرد.