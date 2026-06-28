ثبت بیش از ۲۷۷ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ در لرستان
معاون عملیات فرماندهی انتظامی لرستان از ثبت بیش از ۲۷۷ هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ سه ماه نخست سال جاری در استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان لرستان گفت:سه ماهه ی نخست سالجاری ،۲۷۷ هزار و ۲۹۱ تماس شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ لرستان به ثبت رسید که ۴۱ درصد از این تماسها منجر به مأموریتهای فوریتی و تخصصی پلیس شده است.
سرهنگ حمزه بهرامی افزود: ۵۹ درصد دیگر از تماسها شامل پیگیری موضوعات مختلف، راهنمایی و ارائه ی خدمات مشاورهای از سوی کارشناسان مرکز فوریتهای پلیسی بوده که در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگویی لازم به شهروندان انجام شده است.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی لرستان با قدردانی از همکاری و اعتماد مردم استان به پلیس بیان کرد: این میزان از تماسها با مرکز ۱۱۰ نشاندهنده اعتماد مردم به خادمان خود در مجموعه ی انتظامی استان لرستان است.
سرهنگ بهرامی تأکید کرد: هدف مجموعه انتظامی استان، جلب رضایت شهروندان و ارتقای سطح کیفیت ارائه ی خدمات پلیسی به مردم است و پلیس همواره تلاش میکند با پاسخگویی سریع و خدمات مؤثر، امنیت و آرامش بیشتری برای شهروندان فراهم کند.