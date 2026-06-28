

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان لرستان گفت:سه ماهه ی نخست سالجاری ،۲۷۷ هزار و ۲۹۱ تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ لرستان به ثبت رسید که ۴۱ درصد از این تماس‌ها منجر به مأموریت‌های فوریتی و تخصصی پلیس شده است.

سرهنگ حمزه بهرامی افزود: ۵۹ درصد دیگر از تماس‌ها شامل پیگیری موضوعات مختلف، راهنمایی و ارائه ی خدمات مشاوره‌ای از سوی کارشناسان مرکز فوریت‌های پلیسی بوده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگویی لازم به شهروندان انجام شده است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی لرستان با قدردانی از همکاری و اعتماد مردم استان به پلیس بیان کرد: این میزان از تماس‌ها با مرکز ۱۱۰ نشان‌دهنده اعتماد مردم به خادمان خود در مجموعه ی انتظامی استان لرستان است.