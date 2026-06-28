مدیر جهادکشاورزی شهرستان اشکذر: بررسی و تعیین محل اجرای طرح اصلاح باغات و برنامه‌ریزی برای نوسازی و اصلاح باغات با هدف افزایش بهره‌وری و بهبود مدیریت منابع در دستور کار شهرستان اشکذر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علیرضا میرجلیلی گفت: در راستای اجرای سیاست‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی، نقاط مستعد برای اجرای طرح اصلاح باغات در شهرستان اشکذر مورد بررسی قرار گرفت تا زمینه برای اجرای اصولی این طرح فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت اصلاح باغات افزود: اجرای این طرح نقش مهمی در افزایش کیفیت و کمیت محصولات باغی، بهبود مدیریت آب و خاک و جایگزینی باغات کم‌بازده با ارقام مناسب و اقتصادی خواهد داشت.

وی، اذعان داشت: با اجرای طرح اصلاح باغات، باغداران می‌توانند از روش‌های نوین کاشت، مدیریت و نگهداری باغ بهره‌مند شوند که این امر در نهایت به افزایش درآمد و پایداری تولید در بخش باغبانی منجر خواهد شد.

علیرضا میرجلیلی تأکید کرد: جهادکشاورزی با همکاری باغداران و بهره‌برداران تلاش می‌کند زمینه اجرای هرچه بهتر طرح‌های توسعه‌ای در بخش باغبانی را فراهم کرده و گام‌های مؤثری در جهت ارتقای کشاورزی منطقه بردارد.