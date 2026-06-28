به گفته مقامات محلی، سقوط یک هواپیمای غیرنظامی در شرق فرانسه به کشته شدن ۱۱ سرنشین آن منجر شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الجزیره، در حالی که رسانه‌های محلی گزارش دادند این هواپیما حامل گروهی برای انجام پرش با چتر (اسکای‌دایوینگ) بوده است، پلیس روز یکشنبه از مردم خواست تا از حضور در اطراف فرودگاه شهر «تمبلن» «به‌شدت خودداری کنند».

فرمانداری محلی اعلام کرد خلبان و هر ۱۰ سرنشین هواپیما — شامل پنج دانش‌آموز (هنرجو) و پنج مربی — در این حادثه جان خود را از دست دادند.

وزارت کشور فرانسه نیز اعلام کرد «لوران نونز»، وزیر کشور در راه رسیدن به محل حادثه است.