­ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی در تهران بعد از سال‌ها انتظار با مصوبه جدید هیئت وزیران در دستور کار قرار گرفته است، اما روند اجرای آن به کندی پیش می‌رود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ لکه‌های صنعتی به جمع واحد‌های تولیدی گفته می شود که در حاشیه شهر‌ها ایجاد شده‌اند و فاقد مجوز‌های لازم هستند؛ فقط در استان تهران ۳۸ لکه صنعتی وجود دارد که مجموع مساحت ۳۸ لکه صنعتی حدود ۲۰ هزار و ۴۵۰ هکتار است و بیش از ۱۲۳ هزار نفر در آنها اشتغال دارند؛ همچنین حدود ۲۰ هزار و ۷۶ واحد تولیدی و صنعتی در این مناطق فعالیت می‌کنند.

امروز نشست بررسی و پیگیری روند ساماندهی لکه صنعتی خیر آباد شهرستان ورامین برگزار شد، در این نشست، صفوی رئیس کارگروه ساماندهی لکه‌های صنعتی استان تهران با تشریح مفاد مصوبه هیئت وزیران (مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) درباره ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان تهران، بر اجرای کامل، دقیق و مرحله‌به‌مرحله این مصوبه تأکید کرد و آن را نقشه راه ساماندهی لکه‌های صنعتی استان دانست.

عباسی، فرماندار ویژه شهرستان ورامین که در این نشست حضور داشت گفت: اجرای دقیق مصوبه هیئت وزیران از اولویت‌های شهرستان است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی و هم‌افزایی، زمینه تسریع در ساماندهی، توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع موجود در لکه صنعتی خیرآباد را فراهم کنند.

در پایان این نشست، بر تسریع در برگزاری مجامع عمومی، انجام اقدامات اجرایی و پیگیری مستمر فرآیند تعیین تکلیف نهایی لکه صنعتی خیرآباد در چارچوب مصوبه هیئت وزیران تأکید شد.

لازم به ذکر است در حال حاضر حدود ۵۵ لکه صنعتی در استان تهران شناسایی شده که از این تعداد، ۳۸ لکه مشمول مصوبه هیئت وزیران شده‌اند. این مصوبه با هدف ایجاد نظم، چارچوب قانونی و ارتقای خدمات‌رسانی به این مناطق صنعتی به تصویب رسیده است.

بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین استاندار تهران، روند ساماندهی لکه‌های صنعتی به‌صورت جدی در حال پیگیری است و جلسات هفتگی برای بررسی آخرین وضعیت این طرح در استانداری برگزار می‌شود.

گفتنی است در این رابطه دبیرخانه مرکزی ساماندهی لکه‌های صنعتی با مدیریت استاندار تهران تشکیل و با مشارکت شرکت شهرک‌های صنعتی استان فعالیت می‌کند. در همین راستا جلسات متعددی با شرکت‌های خدماتی، هیئت‌های مؤسس و فرمانداران ۱۱ شهرستان استان برگزار شده و جزئیات مصوبه و الزامات آن برای ذی‌نفعان تشریح شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، طبق برنامه‌ریزی انجام شده، حداکثر ظرف دو سال آینده؛ عنوان «لکه صنعتی» به شهرک‌های صنعتی غیردولتی تبدیل خواهند شد.