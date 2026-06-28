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انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر یزد با هدف کشف استعدادها و حمایت از تولید فیلمهای کوتاه، از فیلمسازان جوان استان یزد دعوت میکند تا با ثبت فیلمنامه، یا فیلم آماده خود در پورتال تولید انجمن، نسبت به درخواست دریافت حمایت تولیدی اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد وبنابراعلام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، همزمان با افتخار میزبانی هفدهمین دوره جشنواره فیلم رضوی در دارالعباده یزد، انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر یزد با هدف کشف استعدادها و حمایت از تولید فیلمهای کوتاه در سه قالب داستانی، مستند و پویانمایی، از فیلمسازان جوان استان یزد دعوت میکند تا با ثبت فیلمنامه، یا فیلم آماده خود در پورتال تولید انجمن، نسبت به درخواست دریافت حمایت تولیدی اقدام کنند.
این حمایت، از طریق ثبت اثر در سامانه تولید انجمن به نشانی http://production.iycs.ir و طی مراحل داوری و انتخاب، در دو سطح حرفهای و نیمهحرفهای صورت خواهد پذیرفت.
در این روند، صاحبان آثار برگزیده شده در داوری اولیه، برای ارائه و دفاع از اثر خود، به جلسه استانی انجمن سینمای جوانان که تاریخ آن متعاقباً اعلام خواهد شد، دعوت میشوند.
لازم به ذکر است این فراخوان مختص فیلمسازانی است که سابقه ساخت حداقل یک فیلم کوتاه استاندارد را در کارنامه خود دارند. فیلمهای آموزشی، تمرینهای کلاسی و آثار پایان دوره بهعنوان سابقه یا نمونه اثر مورد پذیرش نخواهند بود.
همچنین ضوابط:هر متقاضی میتواند تنها یک فیلمنامه را جهت بررسی در پرتال تولید انجمن ثبت کند و آخرین مهلت ثبت اثرنیز
۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.
متقاضیان شرکت در بخش ویژه جشنواره فیلم رضوی باید در مقابل نام اثر خود در پورتال تولید، عبارت «ویژه جشنواره رضوی» را درج کنند.
تکمیل فرمها و بارگذاری مدارک و مستندات مورد نیاز در پرتال تولید الزامی است. مواردی از قبیل:
فیلمنامه کامل – نسخه نهایی.
خلاصه سهخطی اثر
یادداشت کارگردان
رزومه کارگردان
برآورد مالی
لینک معتبر نمونه فیلم کارگردان.
توجه:
الف) فیلمنامه ثبت شده نبایستی تحت مالکیت یا دارای قرارداد تولید با اشخاص یا نهادهای ثالث باشد.
ب) از زمان ساخت فیلمهای آماده واگذاری، نباید بیش از یکسال سپری شده، و ضمنا فیلمها نبایستی پیش از این به هیچ جشنواره داخلی یا خارجی ارسال شده باشند.