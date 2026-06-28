پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته قوه قضائیه چند طرح عمرانی، اشتغالزایی و فرهنگی در زندان مرکزی یاسوج و کانون اصلاح و تربیت مرکز استان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان گفت: یکی از این طرحها خوابگاه جدید زندان مرکزی یاسوج با ظرفیت ۴۰۰ نفر است که برای ساخت آن افزون بر ۵۰ میلیارد تومان هزینه شد.
سیروس امینی با اشاره به توسعه اشتغال و حرفهآموزی در زندانها اظهار کرد: برای نخستین بار در استان، عملیات اجرایی مجموعه کارگاههای اشتغال و حرفهآموزی زندان مرکزی با اعتباری بیش از ۲۴ میلیارد تومان و با همکاری بنیاد تعاون زندانیان کشورآغاز شد.
وی افزود:در قالب این طرح، ۳۰ کارگاه در سه مرحله احداث خواهد شد تا زندانیان ضمن سپری کردن دوران محکومیت، مهارتهای شغلی کسب کرده و از محل اشتغال، درآمدی برای خود و خانوادههایشان داشته باشند.
امینی همچنین از راهاندازی کارگاه تولید محصولات پلاستیکی و نایلون در زندان مرکزی یاسوج خبر داد و گفت: این کارگاه با مشارکت بخش خصوصی و با ظرفیت اشتغال ۲۵ نفر از زندانیان راهاندازی شده است.
وی اضافه کرد: در زندان زنان و کانون اصلاح و تربیت نیز کارگاههای خیاطی، گلیمبافی و تولید صنایعدستی بومی استان با همکاری یکی از کارآفرینان راهاندازی شده است که زمینه اشتغال ۱۵ تا ۲۰ نفر از مددجویان را فراهم میکند.
مدیرکل زندانهای استان همچنین از راهاندازی تلویزیون داخلی زندان مرکزی یاسوج خبر داد و گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد هفدهمین استان کشور است که این طرح را اجرا میکند.
امینی افزود: با راهاندازی این شبکه داخلی، امکان پخش همزمان برنامههای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، مسابقات و فیلمهای مناسب برای زندانیان در تمامی زندانهای استان فراهم شده است، اقدامی که نقش مهمی در غنیسازی اوقات فراغت و اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی خواهد داشت.