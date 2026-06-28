به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، عباس مقتدایی با اشاره به حملات نظامی اخیر ایالات متحده به برخی شهر‌های جنوبی و نقض آشکار آتش‌بس، گفت: مبانی حقوقی هر تفاهم‌نامه‌ای بر پایه حسن نیت متقابل است، اما اکنون ثابت شده که آمریکایی‌ها هیچ تعهدی به این اصل ندارند. این نقض عهد باید توسط مذاکره‌کنندگان ایرانی به دقت پیگیری شود تا مسیر آینده بر اساس واقعیت‌های میدانی و نه وعده‌های پوشالی مشخص گردد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: آمریکا و هم‌پیمانانش تلاش می‌کنند از فرصت‌های پیش‌رو برای تضعیف ایران بهره بگیرند و با تسلطی خیالی، آینده منطقه را دیکته کنند. اما باید بدانند که نقشه‌های آنها برای ایران کاملاً کشف شده و شفاف است و در هرگونه تفاهم یا مذاکره آتی، این موضوع به عنوان یک پیش‌فرض اساسی لحاظ خواهد شد.

وی با بی‌اثر خواندن حربه غافلگیری از سوی دشمن تأکید کرد: امروز با توجه به آنچه در عرصه تحولات نظامی، امنیتی، دفاعی و حتی اقتصادی در حال وقوع است می‌طلبد تا متناسب با رفتار‌های پیمان‌شکنانه آمریکا تصمیم‌گیری شود به این معنا که نباید به هیچ وجه در تله فریب دشمن گرفتار شویم. سرعت بالای پاسخ‌های نظامی ایران به حملات دشمن و ارتقای آمادگی‌های دفاعی و همچنین بازآرایی متناسب با صحنه جنگ و دفاع نشان می‌دهد که ما از آمادگی کامل برای ضربه زدن به نقشه‌های دشمن برخورداریم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به وضعیت ژئوپلیتیک منطقه گفت: پیشتازی ایران در غلبه بر دسیسه‌های دشمن، اکنون وضوح یافته است. آمریکایی‌ها چاره‌ای جز فرار از منطقه ما، از جمله خلیج فارس، دریای عمان، تنگه هرمز و به طور کلی غرب آسیا ندارند. دیر یا زود، حضور نظامی آمریکا از این منطقه زدوده خواهد شد.

مقتدایی خطاب به تیم‌مذاکره‌کننده با بیان اینکه هر اقدام در این مقطع می‌تواند بر آینده ایران و منطقه اثرگذار باشد، گفت: ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با تقویت وحدت و هماهنگی، توانمندی‌های حداکثری و اراده‌های جسورانه در مواجهه با دشمن افزایش یابد تا هیچ‌گونه امتیازدهی در برابر فشار‌ها صورت نگیرد.