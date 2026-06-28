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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی از اجرای طرح تجهیز تمامی مدارس دولتی استان به سامانههای انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان نیز تا یک ماه آینده به هزار مگاوات خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی از توسعه شتابان نیروگاههای خورشیدی در استان خبر داد و گفت: در کنار افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر، تمامی مدارس دولتی استان نیز بهتدریج به سامانههای انرژی خورشیدی مجهز خواهند شد.
قدرتالله ابک در جلسه واگذاری ساختگاههای منتخب به سرمایهگذاران برای احداث نیروگاههای خورشیدی اظهار کرد: این نشستها با هدف پیگیری روند اجرای طرحهای در دست اقدام، بررسی وضعیت زمینهای واگذار شده و رسیدگی به درخواستهای جدید سرمایهگذاران برگزار میشود.
وی افزود: برنامه سهساله توسعه نیروگاههای خورشیدی استان از بهمنماه ۱۴۰۳ با هدف دستیابی به ظرفیت پنج هزار مگاوات تدوین و ابلاغ شده است که در سال نخست، هدف اتصال ۵۰۰ مگاوات به شبکه برق بهطور کامل محقق شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی ادامه داد: تاکنون در سال دوم اجرای این برنامه نیز ۲۷۱ مگاوات دیگر وارد مدار شده و مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی متصل به شبکه برق استان به ۷۷۱ مگاوات رسیده است.
ابک با بیان اینکه دو ساختگاه بزرگ خورشیدی در شهرستانهای ساوه و زرندیه بهزودی به بهرهبرداری میرسند، گفت: با راهاندازی این نیروگاهها، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان تا یک ماه آینده به هزار مگاوات افزایش خواهد یافت.
وی توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در بخش آموزش را از برنامههای مهم استان عنوان کرد و افزود: بر اساس مصوبه مربوطه، وزارت نیرو موظف است پنلها و تجهیزات مورد نیاز را برای تجهیز مدارس دولتی تأمین کند.
ابک تصریح کرد: در مرحله نخست، تجهیزات مورد نیاز ۵۰ مدرسه به استان ارسال شده و پیشبینی میشود این مدارس تا یک ماه آینده به سامانههای خورشیدی مجهز و به شبکه برق متصل شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین تمامی مدارس جدیدالاحداث استان موظف هستند همزمان با اجرای پروژه، سامانههای تولید برق خورشیدی را نصب و راهاندازی کنند تا از ظرفیت انرژیهای پاک در بخش آموزش بهصورت گسترده استفاده شود.