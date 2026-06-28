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اولین کارگاه توانمندسازی مؤذنین، قاریان و حافظان قرآن کریم قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه در سال ۱۴۰۵، در آستانه سالگرد تشییع امام شهید امت، با هدف مهارتافزایی و توانمندسازی فعالان قرآنی در اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سید اسماعیل طباطبایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقهای کربلا، با اشاره به رویکرد قرآنی رزمندگان نیروهای مسلح و آحاد جامعه اسلامی، این رویکرد را الهام گرفته از سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و امام شهید امت، حضرت امام سیدعلی خامنهای (ره) و فرماندهان شهید کل سپاه سپهبد شهید حسین سلامی و سپهبد شهید محمد پاکپور دانست و بر تداوم این مسیر در عصر حاضر تأکید کرد.
وی رمز اصلی ایستادگی، پیروزی و ولایتمداری را تمسک به قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام دانست و گفت: این الگوگیری از ولایت و شهیدان گرانقدر در دوران دفاع مقدس و جنگهای حق علیه باطل، خود را در تفکر جهادی و زیست قرآنی رزمندگان اسلام و مردم آگاه و مبعوث شده به بهترین شکل نشان داده است.
وی افزود: قرآنمحوری، ضامن سعادت دنیوی و اخروی است و دنیا مشاهده کرد تبعیت از قرآن مجید و عترت پیامبر اسلام مایه اقتدار و مقاومت در برابر ظلم و ستم در ایران قوی امروز شده است که استکبار را به زانو درآورده است.
حجت الاسلام طباطبایی در ادامه سخنانش، گزارشی از آخرین فعالیتهای صورت گرفته قرارگاه قرآنی نور و فرهنگیاران قرارگاه کربلا اشاره و عنوان نمود: ۲۵۰ نفر از فرهنگ یاران فعال ردههای تابعه نیروی زمینی سپاه مستقر در استان خوزستان در صنوف مختلف مشغول به ارائه خدمت و اجرای برنامههای فرهنگی و تبلیغی هستند که از این تعداد، ۱۱۰ نفر به صورت جدی در زمینه قرآن کریم مشغول به فعالیت هستند.
استاد ناصر دغاغله قاری بین المللی خوزستانی نیز در حاشیه این کارگاه آموزشی با اشاره به سابقه قرآنی قرارگاه منطقهای کربلا، اظهار داشت: این قرارگاه در سالهای گذشته همواره پیشرفت سطوح تخصصی موذنین، قاریان و حافظان قرآن کریم را به طور جدی در دستور کار خود داشته است.
وی با ابراز خرسندی از رشد ملموس و بسیار رضایتبخش کارکنان این قرارگاه و ردههای نیروی زمینی سپاه در حوزه توانمندسازی قرآنی، سطح برگزاری این کارگاه را به گواه شرکتکنندگان بسیار مطلوب ارزیابی کرد.
دغاغله همچنین تأکید کرد: تداوم این کارگاههای آموزشی به دو صورت حضوری و مجازی در برنامههای آتی قرارگاه قرار دارد.
گفتنی است در پایان این دوره آموزشی، از ۶ نفر از حافظان قرآن کریم که موفق به اجرای طرح حفظ شهید محمدنژاد (از جزء ۲ تا ۳۰ قرآن کریم) شده بودند، با اهدای لوح و جوایزی تجلیل به عمل آمد.