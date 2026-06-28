وزیر راه و شهرسازی با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های حوزه مسکن، بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده، توسعه مسکن استیجاری و تکمیل ۱۶۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال را از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه اعلام کرد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تسریع در اجرای برنامه‌های حمایتی بخش مسکن، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و تکمیل طرح های نهضت ملی مسکن را در صدر برنامه‌های این وزارتخانه قرار داد.

فرزانه صادق در نشست هفتگی پایش طرح‌های حمایتی مسکن، بازسازی منازل آسیب‌دیده را مهم‌ترین مأموریت وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و خواستار پیگیری مستمر این برنامه تا بازگشت هرچه سریع‌تر خانوارها به خانه‌های خود شد.

وی بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های مالی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی و مسکن حمایتی تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت خیران، مشارکت‌های مردمی، خدمات رایگان مهندسان داوطلب و توان انبوه‌سازان را از راهکارهای تسریع در اجرای طرح های ساختمانی برشمرد.

صادق با اشاره به پرداخت تسهیلات اسکان و حمایت از مستأجران آسیب‌دیده، بر ادامه روند پرداخت تسهیلات و تسریع در اجرای طرح های ساخت مسکن تأکید کرد.

وی همچنین دستور تسریع در پرداخت تسهیلات متمم طرح نهضت ملی مسکن را صادر کرد.

وزیر راه و شهرسازی از توافق با وزارت نیرو برای کاهش هزینه انتقال انشعابات طرح های حمایتی از طریق تقسیط بلندمدت خبر داد و گفت: این اقدام به کاهش هزینه متقاضیان و تسریع در تکمیل طرح ها کمک می‌کند.

صادق توسعه مسکن استیجاری، تکمیل طرح‌های حمایتی و تعیین تکلیف طرح های نیمه‌تمام را از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی برشمرد.

وی همچنین اعلام کرد تعیین تکلیف طرح های مشکل‌دار و تکمیل ۱۶۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن که در مرحله سفت‌کاری قرار دارند، تا پایان سال جاری از مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه خواهد بود.