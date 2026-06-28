مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از تولد بره آهوی دوقلو در منطقه حفاظت شده مغان خبر داد و آن را نشانه موفقیت برنامه‌های حفاظتی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، کیومرث سفیدی روز یکشنبه اظهار کرد: امروز محیط بانان در گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده مغان بره‌های دوقلوی آهوی متولد شده را مشاهده کردند.

وی افزود: این رخداد بیانگر شرایط مناسب زیستگاه است و تداوم پایش مستمر، حفاظت زیستگاه‌ها، کنترل عوامل تهدید و مشارکت جوامع محلی از الزامات حفظ و تقویت جمعیت آهوان منطقه مغان به شمار می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل این موفقیت را حاصل مدیریت زیستگاه و همکاری کارشناسان و محیط‌بانان دانست و بر تداوم اقدامات حفاظتی برای تقویت جمعیت آهوان در منطقه حفاظت شده مغان تأکید کرد.

سفیدی با بیان اینکه آهو از گونه‌های شاخص و ارزشمند حیات‌وحش استان اردبیل است، اضافه کرد: امیدواریم با استمرار اقدامات حفاظتی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، شاهد افزایش زادآوری و پایداری هرچه بیشتر جمعیت آهوان مغان باشیم.

وی با اشاره به روند احیای آهوی مغان ادامه داد: این گونه جانوری طی ۵۰ سال گذشته از طبیعت منطقه حذف شده بود و با اجرای برنامه‌های احیا، تکثیر و رهاسازی بار دیگر به زیستگاه تاریخی خود بازگشته و در طبیعت به‌صورت آزاد زندگی و تولیدمثل می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: شرایط زیستی برای زادآوری آهوان در منطقه حفاظت شده مغان در سال جاری مناسب است، بنابراین احتمال افزایش جمعیت متولدین سال جاری با توجه به آبستن بودن تعدادی دیگر از آهوان ماده در این سایت وجود دارد.

سفیدی افزود: وضعیت منطقه در شرایط مطلوب قرار دارد و انتظار می‌رود در روز‌ها و هفته‌های آینده زادآوری‌های بیشتری در منطقه حفاظت شده مغان ثبت شود.

وی بیان کرد: طرح احیای آهوی مغان جزو سه طرح برتر حیات وحش کشور است و با اقدامات و تمهیدات اتخاذ شده آهوی مغان دوباره احیا شده و به شرایط خوبی رسیده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با تقدیر از تلاش‌های شبانه روزی محیط بانان در حفاظت و پایش منطقه اضافه کرد: در ۲۰ روز گذشته نیز نخستین بره آهو در سال جاری در منطقه حفاظت‌شده مغان متولد شد.