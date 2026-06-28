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یک عضو ارشد جنبش حماس با اشاره به ترور و شهادت مجاهد قسامی «مجدی نورالدین ابو عره» گفت: ترور قهرمانان ملت فلسطین، عزم آنان را سست نخواهد کرد و خون شهدا همچنان چراغ راه قدس و آزادی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فلسطین الیوم، «محمود مرداوی» از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، شهادت مجاهد قسامی «مجدی نورالدین ابو عره» از شهرک عقابا در شمال طوباس را تسلیت گفت: شهیدی که ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود سوم دسامبر ۲۰۲۴ همراه با دو همرزم قسامی خود، محمد سمیح کامل غنام و کرم حاتم محمد ابو عره، در منطقهای هموار در اطراف این شهرک به شهادت رسیده است.
وی افزود: ربودن پیکر شهید ابو عره، پنهان نگه داشتن آن و خودداری رژیم اشغالگر از اعلام سرنوشت پیکر این شهید، جنایتی مضاعف است که سادیسم و تکبر این رژیم را نشان میدهد.
عضو ارشد جنبش حماس تاکید کرد: مبارزان و جوانان به پا خواسته ملت فلسطین در همه جای وطن، به دفاع از مردم، سرزمین و مقدسات خود در برابر دشمن جنایتکار صهیونیستی ادامه خواهند داد.
مرداوی گفت: مقاومت در همه شکلهای آن، تنها راه پاسخ به تجاوزات مستمر رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین است و جنایات پیدرپی اشغالگران و شهرکنشینان بدون پاسخ نخواهد ماند.
وی تاکید کرد: مقاومت قادر است در هر وجب از سرزمین اشغالی، رژیم صهیونیستی و شهرکنشینان آن را هدف ضربات دردناک قرار دهد.
مرداوی در پایان از جوانان فلسطینی در سراسر کرانه باختری و قدس خواست برای تشدید همه اشکال مقاومت به پا خیزند و تا عقب راندن اشغالگران، آزادی سرزمین و مقدسات فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس، به مسیر مبارزه ادامه دهند.