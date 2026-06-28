رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: با اعلام نیاز و فراخوان جذب پزشک متخصص بیهوشی برای بیمارستان امام رضا شهرستان ایوان، اقدام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عباس قیصوری با اشاره به نیاز بیمارستان امام رضا شهرستان ایوان به پزشک متخصص بیهوشی اظهار کرد: در صورت جذب؛ به صورت قراردادی با پزشک مورد نظر استخدام خواهد شد تا این مشکل رفع شود.

نبود پزشک متخصص بیهوشی در بیمارستان امام رضا شهر ایوان به چالشی جدی برای شهروندان این شهرستان تبدیل شده و برخی از بیماران حتی برای انجام جراحی‌های ساده هم بایستی به مرکز استان مراجعه کنند.