بر اثر انفجار دو خودرو بمب گذاری شده در مناطق اشغالی یافا و حولون یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

۳ کشته و زخمی بر اثر انفجار خودرو بمب گذاری شده در سرزمین های اشغالی

۳ کشته و زخمی بر اثر انفجار خودرو بمب گذاری شده در سرزمین های اشغالی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از العالم، منابع عبری از انفجار یک خودرو در منطقه حولون در جنوب تل‌آویو خبر دادند.

بسته شدن شماری از خیابان‌های تل آویو به علت وجود خودروی بمبگذاری شده

کانال خبری بنت جبیل در خبر فوری، گزارش داد، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند به علت احتمال وجود خودروی بمبگذاری شده، شماری از خیابان‌های تل‌آویو بسته شده است.

اتخاذ تدابیر امنیتی به دنبال انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در تل آویو

ماریو نوفل فعال رسانه‌ای با ارسال پیامی در صفحه کاربری خود در ایکس نوشت: پس از انفجار دو خودروی بمب‌گذاری‌شده در مناطق یافا و حولون، که بنا به این ادعا یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشته است، پلیس خیابان‌هایی در تل‌آویو را به دلیل احتمال وجود سومین خودروی بمب‌گذاری‌شده مسدود کرده است.

همچنین گفته شده که مقام‌های اسرائیلی احتمال می‌دهند این حوادث بخشی از یک حمله تروریستی هماهنگ باشد و همچنان در جستجوی مظنونان هستند.