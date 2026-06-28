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آیتالله علی کریمی جهرمی از علمای حوزه علمیه قم در دیدار رئیسجمهور، اخلاص، تدبیر، صبر و توسل به حضرت ولیعصر(عج) را از مهمترین عوامل عبور از مشکلات کشور دانست و بر ضرورت خدمت صادقانه به مردم، کاهش فشارهای معیشتی و حفظ ارتباط عزتمندانه با جهان تأکید کرد.
وی با اشاره به انس رئیسجمهور با نهجالبلاغه، اخلاص را زمینهساز نصرت الهی دانست و توصیه کرد در سختیها تنها به خداوند توکل کرده و از او یاری بخواهد.
آیتالله کریمی جهرمی بر ضرورت اقناع افکار عمومی تأکید کرد و گفت: تا جایی که ملاحظات اجازه میدهد، باید شرایط و محدودیتهای کشور برای مردم تبیین شود. وی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی، خواستار مهار گرانی و افزایش قدرت خرید مردم شد.
وی بهرهگیری از تجربه مدیران دلسوز و کارآمد را ضروری دانست و افزود: ارتباط عزتمندانه با جهان از نیازهای کشور است و میتواند ضمن حفظ اقتدار ملی، زمینه بهبود رفاه مردم را فراهم کند.
آیتالله کریمی جهرمی در پایان از رئیسجمهور خواست خدمت به مردم را با نیت جلب رضایت حضرت ولیعصر(عج) انجام دهد و دولتمردان نیز توسل و توجه به آن حضرت را در برنامههای روزانه خود تقویت کنند.