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استاندار یزد، معضل اعتیاد و مواد مخدر را از معضلات عصر حاضر دانست و بر صیانت از جامعه در برابر این آسیب تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بابایی، معضل اعتیاد و مواد مخدر را از بزرگترین چالشهای عصر حاضر دانست که نه تنها سلامت فردی، بلکه امنیت، توسعه و آینده جامعه را هدف قرار داده است. وی افزود: اعتیاد پدیدهای پیچیده با اثرات تخریبی گسترده است که بنیان خانواده و پویایی جامعه را با تهدید مواجه میسازد.
استاندار یزد گفت: از این رو، صیانت از جامعه در برابر این آسیب، نیازمند مبارزه قاطع با عرضه، و توسعه بسترهای آگاهیبخشی، آموزش و اطلاعرسانی مستمر درباره عوارض شوم آن است؛ امری که نقش اساسی در پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
بابایی افزود: هفته مبارزه با مواد مخدر، فرصت مغتنمی برای همگرایی و بازخوانی مسئولیتهاست تا همه اقشار جامعه، بهویژه خانوادهها، مدارس، دانشگاهها، صنایع و نهادهای متولی با همکاری و همت جمعی، در مسیر اصلاح نگرشها و تقویت رفتارهای بازدارنده قدم بردارند.
وی ادامه داد: ما نباید اجازه دهیم این آسیب خاموش، سلامت و آینده نسلهای پیشرو را به مخاطره بیندازد. در این مسیر، آحاد جامعه میتوانند ایفاگر نقشی کلیدی باشند؛ از آموزشهای اصولی و پیشگیرانه در نظام آموزشی گرفته تا حمایت از مراکز درمانی و اجرای برنامههای هدفمند فرهنگی. در این میان، بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیت فضای مجازی و رسانهها، در کنار مشارکت ارزشمند خیرین و فعالان اجتماعی، از مؤثرترین ابزارها برای موفقیت در عرصه پیشگیری و حمایتهای اجتماعی به شمار میرود.
بابایی گفت: امید است با تقویت هماندیشیها، ارتقای سطح آگاهی عمومی و ارائه حمایتهای لازم، جامعهای سالم، مقاوم و پاک را در استان دارالعباده یزد رقم بزنیم؛ چرا که فردای روشن جامعه، در گرو مسئولیتپذیری و اقدام منسجم امروز ماست.