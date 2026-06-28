



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، در راستای تحقق اهداف کلان وزارت نیرو و سازمان توانیر در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری انرژی، نخستین نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلوواتی در ایستگاه ۶۶ کیلوولت علی‌آباد استان فارس به بهره‌برداری رسید.

مجتبی بکوک، کارشناس طرح بهینه‌سازی شبکه شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر با بیان اینکه این پروژه مهم با صرف اعتبار ۱۸ میلیارد ریال توسط دفتر بهینه‌سازی شبکه اجرا شد، تأکید کرد: این اقدام صرفاً یک پروژه فنی نیست، بلکه بخشی از یک برنامه جامع برای هم‌راستایی با سیاست‌های ملی در حوزه انرژی‌های پاک به شمار می‌رود.

او در تشریح مزایای این طرح بیان داشت: تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز ایستگاه علی‌آباد از طریق پنل‌های خورشیدی، منجر به کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهینه‌سازی مصرف در این نقطه از شبکه خواهد شد. علاوه بر این، استفاده از انرژی خورشیدی به کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و بهبود کیفیت هوا کمک شایانی می‌کند.

این دستاورد، در آستانه فصل اوج مصرف برق، اهمیت مدیریت بهینه منابع انرژی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.