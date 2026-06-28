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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب از آغاز برداشت ذرت علوفهای بهاره در سطحی بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مهدی اعیانمنش بیان کرد: پیشبینی میشود از این سطح زیر کشت حدود ۱۰ هزار تن علوفه سبز با قابلیت سیلویی تولید و برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب با بیان اینکه عملیات برداشت این محصول از اواخر خردادماه در مزارع شهرستان آغاز شده است، افزود: این روند تا اواخر تیرماه ادامه دارد و در حال حاضر حدود ۳۰ هکتار از مزارع برداشت شده است.
اعیانمنش با اشاره به اهمیت تأمین خوراک دام و نقش آن در پایداری تولیدات دامی گفت: تأمین علوفه مورد نیاز دامداریها و تقویت امنیت غذایی در دستور کار است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب با تأکید بر مکانیزه بودن فرآیند برداشت، بیان کرد: هماکنون سه دستگاه چاپر در مزارع مستقر و فعال هستند و بر اساس برنامهریزیها، این تعداد به هفت دستگاه افزایش خواهد یافت.