به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مهدی اعیان‌منش بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیر کشت حدود ۱۰ هزار تن علوفه سبز با قابلیت سیلویی تولید و برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب با بیان اینکه عملیات برداشت این محصول از اواخر خردادماه در مزارع شهرستان آغاز شده است، افزود: این روند تا اواخر تیرماه ادامه دارد و در حال حاضر حدود ۳۰ هکتار از مزارع برداشت شده است.

اعیان‌منش با اشاره به اهمیت تأمین خوراک دام و نقش آن در پایداری تولیدات دامی گفت: تأمین علوفه مورد نیاز دامداری‌ها و تقویت امنیت غذایی در دستور کار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب با تأکید بر مکانیزه بودن فرآیند برداشت، بیان کرد: هم‌اکنون سه دستگاه چاپر در مزارع مستقر و فعال هستند و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، این تعداد به هفت دستگاه افزایش خواهد یافت.