بر اثر سقوط بالگرد شرکت آرامکو در عربستان، دست‌کم ۱۴ نفر کشته شدند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانس پرس، یک فروند بالگرد متعلق به شرکت آرامکو، غول نفتی عربستان، روز یکشنبه در منطقه «رأس تنوره» دچار سانحه شد و سقوط کرد.

در این حادثه که ابعاد آن هنوز در دست بررسی است، دست‌کم ۱۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند. خبرگزاری رسمی عربستان نیز این خبر را تأیید کرده است.

منطقه «رأس تنوره» که در شمال شهر دمام و در ساحل شرقی شبه‌جزیره عربستان واقع شده، میزبان یکی از پالایشگاه‌ها و پایانه‌های نفتی استراتژیک شرکت آرامکو است.

مقامات مربوطه اعلام کردند هنوز علت قطعی سقوط این بالگرد مشخص نیست و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد و دلایل این حادثه آغاز شده است.