شرکت توزیع نیروی برق از مشترکان خواست با مدیریت مصرف و خاموش کردن وسایل و روشنایی‌های غیرضروری، به پایداری شبکه برق در روزهای گرم کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، با افزایش دمای هوا در جنوب غرب خوزستان، شرکت توزیع نیروی برق از همه مشترکان خانگی، اداری، تجاری و صنعتی خواست با رعایت اصول مدیریت مصرف، از وارد شدن فشار مضاعف به شبکه توزیع برق و بروز اختلال در تأمین برق جلوگیری کنند.

کارشناسان حوزه انرژی، صرفه‌جویی را مهم‌ترین راهکار عبور از ناترازی انرژی در کشور می‌دانند و بر نقش مشارکت مردم در کاهش مصرف برق، به‌ویژه در ساعات اوج بار، تأکید دارند.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، دستگاه‌های اجرایی موظفند در ساعات اداری ۲۰ درصد و پس از پایان ساعت کاری تا ۷۰ درصد از مصرف برق خود را کاهش دهند.

حسین دریس، کارشناس اداره برق آبادان، گفت: شهرداری‌ها از جمله دستگاه‌هایی بودند که در مدیریت مصرف برق عملکرد مطلوبی نداشتند، اما اداره‌های منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست، الگوی مناسبی در رعایت مصرف بهینه ارائه کردند.

وی افزود: خاموش کردن روشنایی‌های غیرضروری، تنظیم دمای وسایل سرمایشی و کاهش مصرف در ساعات اوج بار، از ساده‌ترین و مؤثرترین راهکارها برای مدیریت مصرف انرژی است.

کارشناسان همچنین اجرای طرح ملی «صبا» را گامی مؤثر در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی در بخش خانگی و صنایع دانسته و تأکید می‌کنند اصلاح الگوی مصرف، علاوه بر کاهش هزینه مشترکان، به پایداری شبکه برق و کاهش نیاز به احداث نیروگاه‌های جدید کمک می‌کند.