به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، عیسی پورسلیمی در نشست خبری هفته قوه قضائیه با اشاره به عملکرد سامانه «مسیر»، گفت: زوجینی که قصد طلاق دارند، پیش از طی مراحل قانونی باید در این سامانه ثبت‌نام کرده و از خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شوند.

وی با تاکید بر اهمیت ورود مشاورین به پرونده‌های اختلافات خانوادگی، افزود: تعداد درخواست‌های ثبت‌شده در این سامانه از سه هزار و ۹۴۲ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۶ هزار و ۲۹۸ مورد در سال گذشته افزایش یافته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان ادامه داد: در همین راستا تعداد پرونده‌های منجر به سازش از ۷۷۱ مورد در سال ۱۴۰۳ به هزار و ۳۹۴ مورد در سال گذشته افزایش یافته که نشان‌دهنده اثربخشی خدمات مشاوره‌ای در کاهش طلاق است.

کاهش ۴۱ درصدی آسیب‌های اجتماعی اورژانسی در مدارس

پورسلیمی از اجرای ۳۵۰ دوره آموزشی طرح «قاضی در مدرسه» در سال گذشته خبر داد و گفت: با توسعه برنامه‌های آموزشی و افزایش غربالگری دانش‌آموزان از ۲۹۸ هزار و ۹۶۷ نفر به ۴۵۶ هزار و ۵۴۶ نفر، موارد اورژانسی آسیب‌های اجتماعی در مدارس استان ۴۱ درصد کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۰ هزار و ۵۷۱ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در خوزستان شناسایی شدند که با اقدامات انجام‌شده، این تعداد در سال ۱۴۰۴ و در گروه سنی ۶ تا ۱۱ سال به هشت هزار و ۴۳۵ نفر کاهش یافته است.

پورسلیمی با تأکید بر اینکه پیشگیری همواره کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر از مقابله با پیامد‌های جرم است، افزود: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان، کمیته‌های تخصصی متعددی برای پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده و امسال نیز با جدیت بیشتری فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

برگزاری ۱۰۵ کارگاه آموزشی حقوقی در مساجد

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری ۱۰۵ کارگاه آموزشی حقوقی در مساجد استان خبر داد و گفت: این کارگاه‌ها با هدف ارتقای آگاهی‌های حقوقی شهروندان و آشنایی بیشتر آنان با حقوق و تکالیف قانونی برگزار شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان همچنین به برگزاری همایش «زنان امیدآفرین» اشاره کرد و افزود: این همایش به ابتکار معاونت اجتماعی برگزار شد و ضمن تجلیل از فعالان حوزه‌های حقوقی و اجتماعی، ۱۰۰ میز خدمت حقوقی نیز برای ارائه مشاوره رایگان به شهروندان در حاشیه آن برپا شد.