حوزه بهداشت و پیشگیری در نظام سلامت باید در اولویت باشد اما بخش درمان سهم بیشتری از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد از درمان به پیشگیری در حوزه آسیب‌ های اجتماعی گفت: اطلاع‌ رسانی صحیح نخستین گام در پیشگیری از مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ هاست و رسانه‌ ها در این زمینه نقشی تعیین‌ کننده دارند.

محمدعلی نبی‌ پور امروز در نشست تخصصی «از آگاهی تا اثرگذاری؛ راهبردهای محتوا، تولید و انتشار برای پیشگیری از مصرف روان‌ گردان‌ ها» با حضور کارشناسان در اداره‌ کل بهزیستی خراسان رضوی اظهار کرد: در حالی که حوزه بهداشت و پیشگیری در نظام سلامت باید در اولویت باشد اما امروز بخش درمان سهم بیشتری از بودجه عمومی دارد.

وی با اشاره به توسعه مراکز ماده ۱۶ در سال‌ های گذشته افزود: ایجاد این مراکز در مقطعی جزو افتخارات محسوب می‌ شد اما اگر ارزیابی دقیقی صورت گیرد، تعداد معتادانی که واقعا نیازمند حضور در این مراکز هستند، کمتر از آمارهای مطرح شده است. در برخی موارد به جای حل مسئله با اجرای طرح‌ های جمع‌ آوری معتادان از سطح شهر، صورت‌ مسئله پاک می‌ شود.

معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خراسان رضوی مهم‌ ترین راهبرد در حوزه مقابله با اعتیاد را پیشگیری دانست و تصریح کرد: اقدام پیشگیرانه نیازمند اطلاع‌ رسانی درست است. همان‌ گونه که علائم جاده‌ ای مسیر و مخاطرات پیش رو را به رانندگان نشان می‌ دهد، اطلاع‌ رسانی نیز در پیشگیری از آسیب‌ های اجتماعی نقش راهنما و هشداردهنده دارد.

نبی‌ پور با بیان اینکه اطلاع‌ رسانی در حوزه آسیب‌ های اجتماعی «تیغ دو لبه» است گفت: اگر اطلاع‌ رسانی با خطا همراه باشد می‌ تواند مشکل‌ آفرین شود اما در صورت انجام صحیح، نجات‌ بخش است.

وی افزود: امروز نقش رسانه‌ ها برای همه روشن است و می‌ توانند در تبیین سیاست‌ ها و برنامه‌ های حوزه مواد مخدر به دستگاه‌ های اجرایی کمک کنند. این موضوع به‌ ویژه درباره نسل جدید اهمیت بیشتری دارد زیرا ارتباط آنان با فضای مجازی گسترده‌ تر و حرفه‌ ای‌ تر از نسل‌ های گذشته است و بخش زیادی از اطلاعات خود را از بسترهای رسمی و غیررسمی دریافت می‌ کنند.

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: تولید و انتشار محتوای صحیح و اثرگذار برای مخاطبان یکی از الزامات موفقیت در پیشگیری از اعتیاد است و با وجود محدودیت‌ ها، تلاش مجموعه دولت و حاکمیت بر این است که از ظرفیت رسانه‌ ها بیش از گذشته بهره گرفته شود.

وی تأکید کرد: سیاست‌ های کلی دولت و حاکمیت در حوزه مواد مخدر مبتنی بر تمرکز در حوزه پیشگیری است و تحقق این هدف بدون اطلاع‌ رسانی صحیح و نقش‌ آفرینی مؤثر رسانه‌ ها امکان‌پذیر نخواهد بود.