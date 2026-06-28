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کتاب «فقه سیاسی» اصول بنیادین حکمرانی در منظومه فقهی آیتالله محمد یزدی (ره) عنوان کتابی است که به کوشش انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران چاپ و روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، این کتاب به قلم محمد اسماعیل عبداللهی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و محمدصادق ذوقی، دکترای فقه و حقوق دانشگاه تهران در ۵ فصل به رشته تحریر در آمده است.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
فقه سیاسی بهعنوان شاخهای از فقه اسلامی که به تنظیم روابط قدرت، مشروعیت، ولایت و عدالت در قلمرو اجتماع میپردازد. از دیرباز در کانون تأملات فقهای شیعه جایگاهی ممتاز داشته است، اما در دوران معاصر، با ظهور دولت اسلامی و دگرگونی مفاهیم حکومت، قانون و مشارکت، این شاخه از فقه نیازمند بازخوانی و بازسازی در چارچوب مقتضیات زمانه گردید.
در ادامه این بخش کتاب آمده است: در این میان اندیشههای آیتالله محمد یزدی (ره) جایگاه ویژهای دارد، زیرا او در میان فقهای معاصر از معدود شخصیتهایی بود که هم در میدان نظر و هم در عرصه عمل، پیوند میان فقه و حکمرانی را بهصورت عینی تجربه کرد و از دل تجربهای عمیق در دستگاههای حاکمیتی، نظریهای نظاممند از فقه سیاسی را برساخت که در آن اصول بنیادین اداره جامعه اسلامی از درون شریعت استنباط میشود.
نویسندگان در ادامه با تأکید بر اهمیت توجه به اندیشههای فقهی او گفتهاند: علت توجه از آن جهت است که ایشان فقه را نه در حد مجموعهای از احکام فردی، بلکه بهمثابه نظامی جامع برای هدایت سیاست، عدالت، قانون و نظم اجتماعی میدید و معتقد بود که تحقق حکومت اسلامی جز از رهگذر تفقه در مبانی قدرت مسئولیت، حق و تکلیف امکانپذیر نیست. از نگاه او فقه سیاسی استمرار رسالت نبوی در عصر غیبت است و فقیه در مقام حاکم اسلامی، مسئول برقراری تعادل میان مصالح فردی و عمومی بر پایه اصول عقل و وحی است، از همینرو بازخوانی اندیشه او، بازشناسی یکی از ژرفترین کوششهای فقه شیعه برای نظامسازی دینی محسوب میشود.
انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران کتاب «فقه سیاسی» اصول بنیادین حکمرانی در منظومه فقهی آیتالله محمد یزدی (ره) را به بازار کتاب عرضه کرده است.