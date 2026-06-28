رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از اجرای گسترده‌ترین طرح عملیاتی و ترافیکی پایتخت برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت خبر داد و گفت: این طرح با هدف مدیریت هوشمند تردد، تأمین ایمنی شهروندان و تسهیل حضور زائران از مدت‌ها قبل طراحی و آماده اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید از تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ به مدت سه روز در مصلی امام خمینی (ره) و معابر پیرامونی شهر تهران اظهار داشت: پلیس راهور تهران بزرگ با پیش‌بینی حجم بالای حضور زائران، برنامه‌ریزی عملیاتی و ترافیکی ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده تا ضمن برگزاری منظم مراسم، کمترین اختلال در تردد شهروندان ایجاد شود.

وی افزود: تمهیدات ترافیکی این مراسم بر سه اصل اساسی «محدودسازی هدفمند تردد»، «مدیریت هوشمند جریان ترافیک» و «فرماندهی متمرکز عملیات» استوار شده و تلاش ما بر این است که ضمن ایجاد دسترسی مناسب برای شرکت‌کنندگان، از ایجاد گره‌های ترافیکی در سطح شهر جلوگیری شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به برآورد‌های انجام‌شده گفت: زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم از سه گروه اصلی شامل شهروندان تهرانی، شهر‌های همجوار و سایر استان‌های کشور خواهند بود و پیش‌بینی می‌شود حجم حضور و تردد در سطح قابل توجهی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بیشترین بار ترافیکی ورودی زائران به تهران از محور‌های آزادراه تهران–کرج، آزادراه خلیج فارس و بزرگراه امام رضا (ع) تا محدوده آزادراه تهران ساوه خواهد بود، افزود: تمرکز ویژه‌ای برای مدیریت مسیر‌های ارتباطی در نظر گرفته شده است.

سردار موسوی‌پور در تشریح ساختار اجرایی طرح گفت: به‌منظور مدیریت هوشمند تردد، هدایت سفر‌های درون‌شهری و برون‌شهری و تأمین ایمنی، طرح ترافیکی مراسم بر پایه سه حلقه اصلی و یک محدوده عملیاتی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: حلقه نخست نزدیک‌ترین محدوده به محل برگزاری مراسم است که محدودیت‌های ترافیکی در آن با شدت بیشتری اعمال خواهد شد و تردد در این بخش صرفاً عابرین پیاده خواهد بود. حلقه دوم وظیفه پشتیبانی و توزیع بار ترافیکی و هدایت خودرو‌ها به مسیر‌های تعیین‌شده را بر عهده دارد و حلقه سوم نیز با هدف کنترل ورودی‌های پایتخت و مدیریت سفر‌های برون‌شهری طراحی شده است. همچنین حلقه چهارم به شهر‌های اطراف تهران اختصاص یافته تا مدیریت سفر‌ها پیش از ورود به محدوده شهری انجام شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به توسعه حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: با توجه به سهم بالای مترو در جابه‌جایی زائران، استقرار اتوبوس‌های شرکت واحد در ایستگاه‌های مترو برای پشتیبانی و انتقال مسافران پیش‌بینی شده است. همچنین حدود ۸۰ کیلومتر خط ویژه جدید برای انتقال زائران از پارکینگ‌ها، ایستگاه‌های مترو و نقاط مختلف شهر به محدوده مصلی احداث خواهد شد.

وی افزود: در مجموع ۵۷۴ فضای پارک برای پشتیبانی از حضور زائران در نظر گرفته شده که ظرفیت پذیرش حدود ۷۰۹ هزار و ۷۰۴ دستگاه سواری را خواهد داشت. همچنین ۱۴ پایانه ورودی شهر تهران به‌عنوان پهنه‌های مدیریت تردد و ایجاد پارکینگ شناسایی شده‌اند تا از ورود گسترده خودرو‌ها به هسته مرکزی شهر جلوگیری شود.

سردار موسوی‌پور خاطرنشان کرد: ۱۲ ایستگاه مترو در معابر ورودی شهر تهران به‌عنوان حلقه اتصال بیرون به داخل شهر تعیین شده‌اند تا ضمن تجمیع و ساماندهی زائران، مسیر‌های دسترسی به محدوده مراسم تسهیل شود.

وی درباره ورود کاروان‌های استانی نیز گفت: محل استقرار کاروان‌های اتوبوسی استان‌ها خارج از حلقه اول ترافیکی جانمایی شده و عبور اتوبوس‌های کاروان‌ها از محدودیت‌های اعلامی به‌جز حلقه نخست بلامانع خواهد بود تا ظرفیت حمل‌ونقل عمومی شهری حفظ شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای برخی محدودیت‌های عملیاتی نیز خبر داد و افزود: تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین به استثناء خودرو‌های حامل سوخت و مواد غذایی فاسد شدنی و دارو از ساعت ۲۲ روز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ تا پایان مراسم ممنوع خواهد بود. به هموطنانی که قصد عبور از شهر تهران را دارند توصیه می‌شود از بزرگراه غدیر استفاده کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های حوزه خدمات شهری و امدادی اظهار داشت: ۲۷ بیمارستان نزدیک به مسیر مراسم با مسیر‌های دسترسی اختصاصی آماده‌سازی شده‌اند و همچنین تمهیدات لازم برای بازگشت زائران با بهره‌گیری از ظرفیت اتوبوسرانی، تاکسیرانی و راه‌آهن برای شهر‌های پیشوا، ورامین، پرند، قزوین و دماوند در نظر گرفته شده است.

سردار موسوی‌پور تأکید کرد: هماهنگی لازم برای ارسال پیامک انبوه حاوی اطلاعات ترافیکی انجام شده و همچنین با مسیریاب‌ها برای اطلاع‌رسانی محدودیت‌ها، مسیر‌های جایگزین و خدمات مورد نیاز زائران همکاری صورت گرفته است. از شهروندان درخواست می‌شود با استفاده حداکثری از حمل‌ونقل عمومی پلیس را در اجرای روان و ایمن این مراسم یاری رسانند.

سردار موسوی‌پور در ادامه با اشاره به راهبرد مدیریت سفر‌های ورودی به تهران گفت: به‌منظور مدیریت هوشمند تردد، توزیع بار سفر‌های ورودی، استفاده حداکثری از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی و جلوگیری از تمرکز خودرو‌ها در محدوده مرکزی شهر، ۱۴ پایانه برای ورود زائران پیش‌بینی و ساماندهی شده است.

وی افزود: در هر یک از این محور‌های ورودی، پارکینگ‌های پشتیبان با ظرفیت مناسب جانمایی شده و دسترسی آنها به شبکه مترو و حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی شده تا زائران پس از توقف خودرو، از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی به محدوده مراسم منتقل شوند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: در محور ورودی بزرگراه شهید خرازی، پارکینگ‌های پارک ارم، مجموعه ایران‌مال–هزار و یک شب، معبر آیت‌الله مجتبی تهرانی و محور بزرگراه خرازی با ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده آماده خدمات‌رسانی خواهند بود و انتقال زائران از طریق ایستگاه‌های مترو ارم سبز و ایران‌خودرو به سمت محدوده مراسم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در ورودی‌های بزرگراه شهید همدانی، بزرگراه شهید فهمیده، بزرگراه شهید لشگری و بزرگراه فتح نیز پارکینگ‌های پشتیبان از جمله پارک ارم، پارکینگ سطحی معبر همدانی، ورزشگاه آزادی، مرکز خرید و فروش خودرو و پارکینگ وزارت راه در نظر گرفته شده و انتقال زائران از طریق ایستگاه‌های مترو چیتگر، ورزشگاه آزادی و بیمه انجام خواهد شد.

سردار موسوی‌پور خاطرنشان کرد: برای زائرانی که از مسیر‌های جنوبی وارد تهران می‌شوند نیز در ورودی‌های آزادراه تهران–ساوه، بزرگراه سعیدی، آزادراه خلیج فارس، جاده قدیم قم، جاده ورامین و بزرگراه امام رضا (ع)، مجموعه‌ای از پارکینگ‌های پشتیبان شامل پارکینگ‌های شهید بروجردی، اتوبان ساوه، محدوده آزادگان، فرودگاه امام خمینی (ره)، پل کهریزک، اطراف حرم مطهر و سایر پهنه‌های تعیین‌شده پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در محور‌های شرقی شهر شامل ورودی‌های دماوند و آزادراه پردیس نیز ظرفیت‌های پارکینگ برای توقف خودرو‌های زائران و اتصال به شبکه حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی شده تا از ورود مستقیم خودرو‌ها به هسته مرکزی مراسم جلوگیری شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: رویکرد اصلی این طرح، انتقال بخش عمده زائران از طریق مترو، اتوبوس و ناوگان عمومی است و تمامی پارکینگ‌ها به‌گونه‌ای جانمایی شده‌اند که ضمن کاهش بار ترافیکی، دسترسی سریع‌تر و ایمن‌تر به محدوده مراسم فراهم شود.

سردار موسوی‌پور در تشریح تمهیدات حمل‌ونقل عمومی ویژه مراسم وداع با رهبر شهید اظهار داشت: در راستای تسهیل تردد شهروندان و زائران و با هدف کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی، طرح ویژه جابه‌جایی زائران با بهره‌گیری از ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی در سطح شهر تهران اجرا خواهد شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تعداد ۴۲۰ دستگاه اتوبوس در ۱۴ میدان و نقطه مهم شهر تهران به‌صورت آماده‌باش مستقر می‌شوند تا زائران و شرکت‌کنندگان را به نزدیک‌ترین ایستگاه‌های مترو و مبادی دسترسی به محل برگزاری مراسم منتقل کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: بر این اساس، در هر یک از نقاط شامل فلکه دوم تهرانپارس، میدان ونک، میدان پونک، میدان نازی‌آباد، میدان شهرری، میدان ابوذر، میدان معلم، میدان بهمنیار، میدان ابن‌سینا، میدان خراسان، پایانه خاوران، شهرک شهید بروجردی، شهرک شهید باقری و تهرانسر، ۳۰ دستگاه اتوبوس جانمایی و مستقر خواهد شد.

سردار موسوی‌پور تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، توزیع مناسب سفر‌های درون‌شهری، افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی، کاهش ورود خودرو‌های شخصی به محدوده مرکزی مراسم و مدیریت بار ترافیکی در زمان برگزاری مراسم است.

وی از شهروندان خواست با برنامه‌ریزی قبلی و استفاده حداکثری از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ضمن تسهیل تردد، در اجرای منظم و روان طرح‌های ترافیکی همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ جزئیات محدودیت‌ها و تمهیدات ترافیکی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید را تشریح کرد و گفت: به‌منظور مدیریت هوشمند تردد، تأمین ایمنی شهروندان، تسهیل حضور زائران و جلوگیری از تمرکز خودرو‌ها در محدوده مرکزی شهر، طرح ویژه ترافیکی در قالب سه حلقه اجرایی و پهنه‌های پشتیبان حمل‌ونقل عمومی به اجرا درخواهد آمد.

سردار موسوی‌پور با اشاره به برگزاری مراسم در محدوده مصلی امام خمینی (ره) و معابر پیرامونی اظهار داشت: محدودیت‌های ترافیکی متناسب با حجم حضور زائران و شرایط عملیاتی به‌صورت مرحله‌ای اعمال خواهد شد و اولویت اصلی در محدوده مرکزی مراسم، تردد ایمن زائران پیاده و تأمین دسترسی ناوگان امدادی و خدماتی خواهد بود.

حلقه اول (محدوده مرکزی و عملیاتی مراسم)

حلقه نخست نزدیک‌ترین محدوده به محل برگزاری مراسم محسوب می‌شود و محدودیت‌های ترافیکی در این بخش با شدت بیشتری اعمال خواهد شد. در این محدوده، اولویت اصلی با تردد عوامل اجرایی، خودرو‌های امدادی و خدماتی و همچنین مدیریت ایمن جمعیت خواهد بود.

• خیابان‌های دماوند، انقلاب، آزادی، بزرگراه سعیدی و بزرگراه کاظمی

•محور‌های عمود بر این معابر تا نخستین تقاطع

در این مرحله، دسترسی‌های منتهی به محدوده اصلی مراسم تحت کنترل قرار گرفته و ورود وسایل نقلیه بر اساس ضوابط تعیین‌شده انجام خواهد شد.

مرحله دوم:

شمال: مدنی، خواجه‌نصیر، مفتح، کریمخان، نصرت، شیخ فضل‌الله و بزرگراه شهید فهمیده

جنوب: پیروزی، مجاهدین، جمهوری، دامپزشکی و بزرگراه کاظمی از محدوده آزادگان

شرق: دماوند، رسالت، سعیدی از استاد معین، قزوین از سه‌راه آذری و محور جوانه از پردیسکیان

غرب: ستاری، پل صنایع، فتح از دورگرد شریعت رضوی، سعیدی از دورگرد سهیل و محور‌های زلفی و شکوفه از محدوده مطهری

در این محدوده، تردد زائران و شرکت‌کنندگان عمدتاً به‌صورت پیاده انجام خواهد شد و از ورود خودرو‌های شخصی به بخش‌های مرکزی جلوگیری می‌شود.

۲. حلقه دوم (محدوده پشتیبانی و توزیع ترافیک)

حلقه دوم با هدف توزیع بار ترافیکی، مدیریت ورود خودرو‌ها و هدایت وسایل نقلیه به مسیر‌های تعیین‌شده پیش‌بینی شده است. این محدوده نقش واسط میان بخش‌های پیرامونی شهر و محدوده مرکزی مراسم را ایفا می‌کند.

شمال: بزرگراه‌های زین‌الدین، رسالت و حکیم

جنوب: محلاتی، امیرکبیر، امام خمینی و دستغیب

شرق: یاسینی، یادگار امام، هرمزان، قزوین از دوراهی قپان، جوانه از نواب و سعیدی از آزادگان

غرب: بزرگراه لشگری از تهرانسر، محور فتح، زرند از پل شیر پاستوریزه و شکوفه از آزادگان

در این محدوده، بخش عمده عملیات هدایت ترافیک، کنترل ورودی‌ها، مدیریت مسیر‌های جایگزین و هدایت خودرو‌ها به سمت پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده انجام خواهد شد.

۳. حلقه سوم (محدوده کنترل ورودی‌های پایتخت)

حلقه سوم بیرونی‌ترین محدوده اجرایی طرح بوده و با هدف کنترل جریان ورود وسایل نقلیه به شهر تهران و مدیریت سفر‌های برون‌شهری طراحی شده است.

شمال: بزرگراه‌های بابایی، زین‌الدین و همت

جنوب: بزرگراه آزادگان

شرق: بزرگراه یاسینی

غرب: بزرگراه آزادگان

در این محدوده، خودرو‌های ورودی به تهران، کاروان‌ها، اتوبوس‌ها و وسایل نقلیه عبوری مدیریت و هدایت می‌شوند تا از ایجاد تراکم در محدوده‌های مرکزی شهر جلوگیری شود.

لازم به ذکر است سرویس رسانی از میادین مهم سطح شهر در مراسم تشییع تا نزدیک‌ترین حلقه به محدودیت‌های ترافیکی (۲۵ میدان با ظرفیت ۵۰۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد) خواهد بود، همچنین پایانه اتوبوسرانی بیهقی نیز از ساعت ۲۰:۰۰ روز -جمعه ۱۲ تیرماه- و پایانه غرب از ساعت ۲۰:۰۰ روز -شنبه ۱۳ تیرماه- غیر فعال خواهند بود، اما پایانه‌های شرق و جنوب جهت استفاده هموطنان برقرار خواهند بود.