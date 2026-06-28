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طرح جامع «فتحان» در اصفهان با محوریت خانواده و جوانی جمعیت تدوین و اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل بانوان و خانواده استانداری اصفهان در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت بانوان و خانواده گفت: اجرای صحیح سند سلامت زنان میتواند از بسیاری آسیبهای اجتماعی و فردی پیشگیری کند.
مریم فاتحیزاده افزود: توجه این سند به ابعاد جسمی، معنوی، اجتماعی و روانشناختی سلامت زنان، از مهمترین نقاط قوت آن است و اجرای درست آن میتواند زمینه پیشگیری از بسیاری آسیبها را فراهم کند.
مدیرکل بانوان و خانواده استانداری اصفهان با اشاره به اقدامات ستاد جمعیت استان گفت: در این حوزه ۹ ستاد فعال و بیش از ۲۰۰ مصوبه وجود دارد که بخشی از آنها برای سیاستگذاری و تأمین منابع مالی باید در شورای برنامهریزی استان مطرح شود.
فاتحیزاده با اشاره بر گستردگی و چندلایه بودن برنامههای جمعیتی، از طراحی طرح جامع «فتحان» به عنوان خروجی نهایی این اقدام افزود: این طرح بر اساس نظام اولویت خانواده و جوانی جمعیت تدوین شده و در هر شهرستان نیز دستکم چهار نفر به عنوان هسته اولیه جمعیتی آموزش دیدهاند.
به گفته فاتحیزاده، تجمیع برنامههای مربوط به ترویج فرزندآوری ذیل طرح «فتحان»، تشکیل قرارگاه جمعیت در دستگاههای اجرایی، اختصاص ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی، تسهیل همکاری با مراکز همسانگزینی برای ازدواج کارکنان و اعطای یک روز مرخصی تشویقی به بانوان کارمند برای انجام معاینات و غربالگری از جمله این برنامههاست.