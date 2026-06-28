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نماینده مردمی کارگروه اطلاع رسانی ستاد برگزاری مراسم تشییع آقای ایران: از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه، موکبهای استان در مسیر قزوین به تهران مستقر میشوند تا با ارائه خدمات، میزبانی شایستهای از زائران و شرکتکنندگان داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آریا فرد نماینده مردمی کارگروه اطلاع رسانی ستاد برگزاری مراسم تشییع آقای ایران در گفتگوی خبر ۲۰ شبکه قزوین از جزئیات مراسمهای پیشِرو در تهران، قم و عراق خبر داد و گفت: با نزدیک شدن به مراسم چهلم و آیینهای مرتبط، برنامهریزی لازم برای برگزاری چند مراسم در نقاط مختلف انجام شده است.
به گفته آریا فرد، مراسم بدرقه در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر ماه در تهران برگزار میشود و پس از آن، مراسم تشییع در روز ۱۵ ماه در تهران ادامه خواهد داشت. همچنین روز ۱۶ ماه نیز قم میزبان آیین بزرگداشت خواهد بود.
وی افزود: در ادامه، مراسمهایی در روز ۱۷ تیر ماه در نجف و کربلا برگزار میشود و علاوه بر آن، ویژهبرنامهای با عنوان «امام شهید» نیز در شب شهادت امام سجاد(ع) در آستان امام رضا(ع) تدارک دیده شده است و پنج شنبه ، هجدهم تیر ماه پیکر مطهر آقای شهید در بارگاه ملکوتی امام رئوف آرام خواهد گرفت.
نماینده مردمی کارگروه اطلاع رسانی ستاد برگزاری مراسم تشییع آقای ایران با دعوت از مردم برای حضور در این آیینها، بر اهمیت مشارکت عمومی و همچنین پوشش و ثبت رسانهای این رویدادها تأکید کرد.