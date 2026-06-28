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دومین نشست شورای اداری شهرستان خاتم در سال جاری با محوریت بررسی اعتبارات، تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، برنامهریزی برای رسیدگی میدانی به مشکلات روستاها و هماهنگی برنامههای مرتبط با مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید، در فرمانداری خاتم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، زارع فرماندار شهرستان خاتم با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: در نشست شورای اداری، ضمن بررسی وضعیت اعتبارات سال گذشته، توصیههای لازم به مدیران دستگاههای اجرایی ارائه و مقرر شد هر دستگاه، نیازها، اولویتها و پیشنهادهای اعتباری خود برای سال جاری را بهصورت دقیق احصا و به فرمانداری ارسال کند تا در کمیته برنامهریزی شهرستان بررسی و درباره تخصیص منابع تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به رویکرد میدانی مدیریت شهرستان در سال جاری افزود: بر اساس مصوبه شورای اداری، مدیران دستگاههای اجرایی بهصورت هفتگی در یکی از روستاها یا محلات شهرستان حضور خواهند یافت تا ضمن دیدار مستقیم با مردم، مسائل، مشکلات و مطالبات مناطق را از نزدیک بررسی کرده و با همافزایی دستگاههای مسئول، روند رفع مشکلات را تسریع کنند.
فرماندار خاتم همچنین از هماهنگیهای لازم برای اعزام مشتاقان حضور در مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: همزمان با برگزاری این مراسم در سطح کشور، برنامههای فرهنگی و مناسبتی نیز در طول هفته در شهرستان برگزار خواهد شد تا زمینه مشارکت گسترده مردم در این آیینها فراهم شود.
زارع در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی، انسجام و تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیتهای شهرستان برای تسریع در خدمترسانی، رفع مشکلات مردم و تحقق برنامههای توسعهای شد.