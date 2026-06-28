ثبت نام سفارش کتاب‌های درسی پایه‌های اول، هفتم و دهم در استان اصفهان آغاز شد.

آغاز ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه‌های اول، هفتم و دهم

آغاز ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه‌های اول، هفتم و دهم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ثبت سفارش کتاب‌های درسی برای دانش‌آموزان عادی و استثنایی پایه‌های اول ابتدایی، هفتم و دهم به شکل انفرادی و گروهی آغاز شده و خانواده‌ها و مدیران مدارس می‌توانند در مدت زمان اعلام‌شده در خصوص ثبت سفارش اقدام کنند.

علیرضا عابدی با اشاره به جامعه آماری دانش‌آموزان استان افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال تحصیلی پیش‌رو حدود ۹۳۰ هزار دانش‌آموز در استان برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی اقدام کنند.

وی گفت:تاکنون اطلاعات ۷۱۷ هزار و ۵۳ دانش‌آموز در سامانه سیدا ثبت شده و فرآیند ثبت نهایی سفارش کتاب‌های درسی ۶۸۵ هزار و ۱۵۷ دانش‌آموز نیز با موفقیت انجام شده است.

عابدی با تأکید بر اهمیت ثبت به‌موقع سفارش کتاب‌های درسی افزود: دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها می‌توانند از طریق سامانه مای مدیو و یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی اقدام کنند و لازم است این فرآیند را به روز‌های پایانی موکول نکنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به نقش مدیران مدارس در هدایت و راهنمایی خانواده‌ها گفت: مدیران مدارس نیز می‌توانند مطابق ضوابط، ثبت سفارش گروهی کتاب‌های درسی دانش‌آموزان را اجرا کنند تا فرآیند تأمین کتاب‌ها با نظم بیشتری دنبال شود.

وی ادامه داد:کتاب‌های درسی ثبت سفارش‌شده پس از آماده‌سازی و مطابق برنامه زمان‌بندی توزیع، از طریق مدرسه محل تحصیل که در زمان ثبت سفارش درج شده، در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۷۲ هزار دانش آموز پایه اول، ۸۲ هزار دانش‌آموز پایه هفتم و ۷۴ هزار دانش‌آموز پایه دهم برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی خود اقدام می‌کنند.