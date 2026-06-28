رئیس دادگستری نوشهر گفت: مراحل قانونی مهر و موم کافه ساعدی‌نیا مطابق ضوابط قضایی به اجرا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس دادگستری نوشهر گفت: اقدامات قانونی مربوط به مهر و موم کافه ساعدی‌نیا بر اساس ضوابط و دستورات قضایی به اجرا درآمده است.

سروی افزود: ملک کافه ساعدی‌نیا در مالکیت مجموعه بهره‌بردار نبود و این کافه به‌صورت استیجاری در اختیار مجموعه قرار داشت.

رئیس دادگستری نوشهر تأکید کرد: بر همین اساس، اقدامات قانونی درباره این مجموعه مطابق ضوابط و دستورات قضایی انجام شده است.

او ادامه داد: توقیف اموال مربوط به افرادی است که نقش لیدری در اغتشاشات داشتند و با حمایت از دشمن در ایام جنگ و برخی اقدامات مجرمانه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

ساعدی‌نیا همزمان با فراخوان گروهک‌های ضدانقلاب در کودتای صهیونیستی _ آمریکایی دی‌ماه سال گذشته مردم را به آشوب در سراسر کشور دعوت کرده بود.