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رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی، تشکیل نخستین هیأت امنای مستقل این پارک را نقطه عطفی در توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری استان دانست و گفت: استقلال هیأت امنا، تصمیمگیریهای تخصصی و متناسب با ظرفیتهای استان را امکانپذیر میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نخستین جلسه هیأت امنای مستقل پارک علم و فناوری استان مرکزی با هدف آغاز فصل جدیدی از مدیریت و توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری استان برگزار شد.
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی در این نشست با اشاره به برگزاری نخستین جلسه هیأت امنای مستقل این مجموعه اظهار کرد: این جلسه برای نخستینبار به صورت مستقل برگزار میشود و پارک علم و فناوری استان به واسطه جایگاه مناسب و اعتماد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به تشکیل هیأت امنای مستقل شده است.
حمید قاسمی افزود: استان مرکزی یکی از ۹ پارک علم و فناوری کشور است که از هیأت امنای مستقل برخوردار شده و پیش از این، جلسات هیأت امنا به صورت منطقهای برگزار میشد، اما اکنون با استقلال این هیأت، تصمیمگیریها متناسب با نیازها، ظرفیتها و اولویتهای استان انجام خواهد شد.
وی تشکیل هیأت امنای مستقل را نقطه عطفی در مسیر توسعه پارک علم و فناوری استان عنوان کرد و گفت: این تحول، فصل تازهای در فعالیتهای پارک رقم میزند و زمینهساز برنامهریزی دقیقتر، تسریع در تصمیمگیریها و بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه استان خواهد شد.
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی با بیان اینکه نقش این مجموعه فراتر از ارائه خدمات به شرکتهای فناور است، افزود: با استقلال هیأت امنا، پارک علم و فناوری از یک نهاد صرفاً خدمترسان به مجموعهای توسعهگرا و راهبر زیستبوم فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان تبدیل خواهد شد و نقش مؤثرتری در حمایت از شرکتهای دانشبنیان، تجاریسازی فناوری و توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش در استان ایفا خواهد کرد.