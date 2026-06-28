به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم لیگ ملت‌ها که از سوم تیرماه در شهر‌های اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) آغاز شده است، امروز (یکشنبه هفتم تیر) به پایان می‌رسد.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز در چهارمین و آخرین دیدار خود در شهر اورلئان به مصاف کوبا رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد تا به دومین پیروزی خود در این رقابت‌ها دست یابد و ۹ امتیازی شود.

مردان والیبال کشورمان در ست سوم این دیدار ۲۵ بر ۲۰ نتیجه را به حریف واگذار کردند، اما در ست‌های اول، دوم و چهارم با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۱ و ۳۰ بر ۲۸ کوبا را شکست دادند تا ۷.۳۷ امتیاز در رنکینگ جهانی بر داشته‌های خود بیافزایند و با ۲۱۲.۴۵ امتیاز در رتبه شانزدهم باقی بمانند.

تیم ملی والیبال ایران با کسب این پیروزی به رتبه چهاردهم لیگ ملت‌ها صعود کرد تا دو پله صعود در جدول مسابقات را تجربه کند و اورلئان را با برد ترک کند. بازیکنان ایران در سه دیدار قبلی خود در این شهر نتیجه را برابر تیم های فرانسه، آمریکا و ژاپن واگذار کردند.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ابتدای این مسابقه از ترکیب عرشیا به‌نژاد، علی حاجی پور، علی حق‌پرست، مرتضی شریفی، محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) استفاده کرد.

علی رمضانی، محسن دلاوری، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، سید متین حسینی، یوسف کاظمی و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این دیدار بودند که با نظر سرمربی ایتالیایی به میدان رفتند.

پویا آریاخواه و شایان محرابی دو بازیکن تیم ملی کشورمان که در دیدار مقابل کوبا استراحت داشتند نیز از روی سکوی تماشاگران این مسابقه را تماشا کردند.

خسوس کروز سرمربی تیم ملی والیبال کوبا نیز در ابتدای این دیدار از ترکیب کریستین توندیکا، خوزه ماسو، روبرتلندی سیمون، خاویر کونسپسیون، میگل آنخل لوپز، مارلون یانت و یوندر گارسیا استفاده کرد.

در ست دوم این دیدار خاویر کونسپسیون از تیم کوبا بر اثر فرود نامناسب مقابل تور دچار مصدومیت و شکستگی احتمالی پا گردید و از زمین مسابقه خارج و به بیمارستان منتقل شد و به همین دلیل مسابقه دو تیم به مدت ۱۰ دقیقه متوقف شد. این حادثه برای بازیکنان دو تیم ایران و کوبا با احساسات زیاد و اشک همراه بود.

نیکولاس کاسادو از آرژانتین و اولیویر گویلت از فرانسه به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت دیدار و ژاپن را برعهده داشتند.

با توجه به گرمای هوا در شهر اورلئان فرانسه میزبان هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶، مسئولان برگزاری تصمیم گرفتند مسابقات این هفته در این شهر همچون روال گذشته، در امتیاز‌های ۸ و ۱۶ هر ست با زمان استراحت اجباری پیگیری شود تا شرایط مناسب‌تری برای بازیکنان فراهم شود.

هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با ۳۶ مسابقه پیگیری خواهد شد و تیم ایران در بلگراد با تیم‌های اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) بازی دارد.

مردان والیبال ایران فردا اورلئان را ترک می‌کنند و برای تشکیل اردوی برون مرزی راهی بلگراد خواهند شد تا تمرینات خود را تا شروع مسابقات هفته سوم لیگ ملت‌ها در این شهر پیگیری کنند.