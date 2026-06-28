پخش زنده
امروز: -
با توسعه ۱۷ درصدی سطح زیر کشت محصولات گلخانهای ، امسال تولید این محصولات در آذربایجان غربی افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به افزایش ۱۷ درصدی سطح زیر کشت محصولات گلخانهای در استان گفت: درسه ماهه نخست امسال، تولید توتفرنگی گلخانهای ۳۰ درصد، سبزی و صیفیجات گلخانهای ۲۷ درصد، گل و گیاهان زینتی ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است.
شبنم جلیلزاده از رشد تولیدات گلخانهای، توسعه واحدهای گلخانهای و تداوم جایگاه برتر استان در تولید نهال و محصولات باغی هم خبر داد.جلیلزاده افزود: این استان رتبه نخست کشور در تولید نهال، سیب و آلبالو، رتبه چهارم در تولید محصولات باغی و رتبه ششم کشور از نظر سطح باغات را در اختیار دارد؛ بهطوری که ۷ درصد از کل محصولات باغی کشور در آذربایجان غربی تولید میشود.
سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بااشاره به توسعه ۳۴ واحد گلخانهای به مساحت ۹.۳ هکتار اضافه کرد: ۲۴ واحد گلخانه نیز با مساحت ۷.۵ هکتار به بهرهبرداری رسیده است.