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معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از تکمیل کامل بارگذاری اطلاعات طرحهای جامع و تفصیلی شهرهای استان در سامانه «سینام» خبر داد و گفت: این اقدام با هدف یکپارچهسازی دادههای شهری و تسهیل دسترسی دستگاههای اجرایی به اطلاعات مکانی انجام شده است.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: تمامی اطلاعات مربوط به طرحهای جامع و تفصیلی شهرهای استان بهطور کامل در سامانه «سینام» ثبت و بارگذاری شده است.
زهره جعفریان افزود: این اقدام در راستای اجرای الزامات برنامه هفتم توسعه و دستورالعملهای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه همه استانها موظف به ثبت لایههای کاربری زمین و اطلاعات طرحهای تفصیلی در این سامانه بودند، گفت: چهارمحال و بختیاری توانسته این فرآیند را بهصورت صددرصدی انجام دهد.
به گفته جعفریان، با این اقدام استان در کنار استانهایی مانند آذربایجان شرقی، بوشهر، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، هرمزگان، همدان و یزد در زمره استانهای برتر کشور قرار گرفته است.
معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان افزود: اطلاعات ثبتشده در قالب سامانههای اطلاعات مکانی (GIS) در دسترس دستگاههای اجرایی قرار میگیرد.
وی گفت: این اطلاعات از طریق بستر GSB به سامانههایی مانند پنجره واحد زمین، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور اراضی، مرکز آمار ایران و سازمان نقشهبرداری کشور متصل میشود.
جعفریان افزود: با این سامانه، آخرین نقشهها و اطلاعات مصوب شهری در اختیار دستگاههای مرتبط قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: هرگونه تغییر یا اصلاح در طرحهای شهری نیز بهسرعت در سامانه ثبت و بهروزرسانی میشود.
معاون اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: این اقدام موجب افزایش شفافیت، یکپارچهسازی دادههای مکانی و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان خواهد شد.