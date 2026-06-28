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روایت میدان از زبان مردم حماسه ساز در تجمعات شبانه

روایت صد و نوزدهمین شب از ایستادگی را خود مردم میکروفون به دست در اجتماع شبانه تعریف کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۷- ۱۷:۴۰
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم
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