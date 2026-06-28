مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد از آمادگی کامل این فرودگاه برای پذیرش و بدرقه میهمانان داخلی و خارجی شرکت‌کننده در مراسم تشییع پیکر «رهبر شهید» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رامین آذری، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع پیکر «رهبر شهید» گفت: فرودگاه مهرآباد با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، فنی و خدماتی خود برای پذیرش و اعزام میهمانان داخلی و بین‌المللی آمادگی کامل دارد.

وی افزود: در این راستا هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های مختلف فرودگاهی و دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده تا خدمات‌رسانی به پروازهای داخلی و بین‌المللی در بالاترین سطح ایمنی و کیفیت انجام شود.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد با بیان اینکه از ۱۲ تیرماه تمامی واحدهای عملیاتی این فرودگاه در حالت آماده‌باش قرار خواهند داشت، تصریح کرد: مجموعه فرودگاه مهرآباد با آمادگی کامل در خدمت این مأموریت ملی خواهد بود تا فرآیند پذیرش و اعزام میهمانان و انجام پروازها به‌صورت منظم و ایمن انجام شود.

آذری همچنین با اشاره به محدودیت‌های پروازی اعلام‌شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: برنامه‌ریزی‌های عملیاتی متناسب با این محدودیت‌ها انجام شده و تلاش می‌کنیم با مدیریت دقیق عملیات پروازی، بهترین خدمات ممکن به میهمانان داخلی و خارجی ارائه شود.