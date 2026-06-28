این عملیات بامداد امروز که به یاد شهید «کیالها»، نوزاد بیست‌روزه قزوینی، نام‌گذاری شده، پاسخی به اقدامات تجاوزکارانه علیه امنیت ملی عنوان شده است.

عملیات مقتدرانه موشکی و پهپادی سپاه؛ به یاد«علی‌اصغر ایران»

عملیات مقتدرانه موشکی و پهپادی سپاه؛ به یاد«علی‌اصغر ایران»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، بامداد امروز نیرو‌های هوافضا و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اقدامی هماهنگ، پاسخ به تجاوزات اخیر را با اجرای عملیات گسترده پهپادی و موشکی آغاز کردند.

این عملیات که با هدف بازدارندگی و دفاع از حریم امنیت ملی انجام شد، حامل پیام ویژه‌ای از سوی ملت ایران است.

اسفند ماه ۱۴۰۴ بود که «محمدعلی کیالها»، نوزاد بیست‌روزه به همراه هفت نفر از اعضای خانواده‌اش در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند.

از آن روز، نام این کودک به عنوان نمادی از مظلومیت و مقاومت در میان مردم گره خورد و او در اذهان عمومی به عنوان «علی‌اصغر ایران» شناخته شد.

بر همین اساس، عملیات موشکی و پهپادی اخیر که در سپیده‌دم امروز به اجرا درآمد، به یاد این شهید خردسال و برای پاسداشت خون شهدای مظلوم قزوین نام‌گذاری شد تا بار دیگر بر ایستادگی در برابر تجاوزات تأکید شود.

این عملیات که با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته انجام شد، با موفقیت به اهداف تعیین‌شده دست یافت. مسئولان نظامی تأکید کرده‌اند که پاسخ به هرگونه اقدام علیه امنیت و آرامش مردم، قاطع و کوبنده خواهد بود.



