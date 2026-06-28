استاندار آذربایجان شرقی گفت::در ایام جنگ تحمیلی و حوادث دی ماه همدلی بین تمام ارکان نظام و همراهی مردم سبب شد کل استان از این شرایط سربلند بیرون بیاید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست با حضور در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی اظهار داشت:در ایام جنگ تحمیلی و حوادث دی ماه همدلی بین تمام ارکان نظام اعم از نماینده ولی فقیه، نمایندگان مجلس، تشکیلات قضایی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم سبب شد کل استان از این شرایط سربلند بیرون بیاید.

وی گفت:با حضور مردم در خیابان معادلات نظام استکباری به هم ریخته و سبب شد آمریکا به همراه شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود با پذیرش شروط ایران بر سر میز مذاکره حاضر شود.

سرمست گفت: علیرغم تمام دشواری‌های موجود در سطح کشور و استان نیرو‌های موجود در میدان، خیابان و دولت به عنوان اضلاع مثلث اقتدار ایران چنان وفاداری از خود در قبال ملت، مملکت و نظام ارائه کردند که کوچکترین کمبودی در هیچ حوزه‌ای احساس نشد.

وی عنوان کرد:دولت با فراهم نمودن شرایط و بسیج تمامی نیروها در قالب ستاد تشییع و تدفین، بنا دارد برنامه ای در شان رهبر شهید انقلاب اسلامی که تا پای جان برای ملت و وطن ایستاد اجرا کند.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: علاوه بر تهران باید از تمامی ظرفیت‌های موجود دولتی، خصوصی، مدنی و اصناف جهت برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم تشییع و تدفین در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها بهره برد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع بهینه سازی مصرف انرژی اظهار داشت: همه ارگان‌های دولتی به خصوص آنهایی که در حوزه انرژی و آب فعال هستند موظف‌اند با همراهی و همکاری مردم بهینه سازی مصرف برق، گاز و آب را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

استاندار آذربایجان شرقی در خصوص طرح های عمرانی مهم در سطح استان نیز از پیگیری راه آهن تبریز-چشم ثریا، اجرای مسیر ترانزیتی کلاله به جلفا موسوم به کریدور ارس، انتقال طرح آب ارس به تبریز و کریدور شمال-جنوب میان ایران و ارمنستان خبر داد.

وی در ارتباط با تامین مالی طرح های یاد شده گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته با وزرا و شخص رئیس جمهور، تلاش بر این است تا بخش عمده‌ای از بودجه موردنیاز از طریق دولت و با امکان تهاتر نفت با شرکای تجاری خارجی صورت پذیرد.

سرمست با اشاره به اهمیت شمال غرب کشور در شرایط جنگی بر نقش مهم اداره کل راهداری استان در ساماندهی پایانه‌های مرزی و بهسازی آزادراه تبریز-زنجان جهت تامین مایحتاج کل کشور تاکید کرد.

وی همچنین ضمن اشاره به تلاش دولت برای جبران خسارات وارده به واحد‌های مسکونی، صنعتی و نظامی و بازسازی این واحدها، طرح مدیریت محله محور رئیس جمهور قبل از جنگ رمضان را راهبردی بی بدیل در مشارکت مردم در مدیریت دولتی خواند.

استاندار آذربایجان شرقی از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست تا برای شرایط پساجنگ برنامه ریزی کرده و با چشم اندازی آینده نگرانه برای توسعه استان و کل کشور گام‌های عملی بردارند.