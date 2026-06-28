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مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از فراهم شدن ظرفیت جدید برای تامین زمین متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این استان خبر داد و گفت: روند واگذاری اراضی با اولویت شهرستانهای مختلف در حال پیگیری است.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از ایجاد ظرفیت جدید برای تامین زمین متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این استان خبر داد.
محبوب حیدری گفت: پس از ابلاغ این قانون، حدود ۸ هزار و ۵۰۰ نفر از متقاضیان استان در سامانه ثبتنام کردهاند.
وی افزود: از این تعداد، بخشی از متقاضیان باید به روستاها منتقل شوند و تامین زمین آنها بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
حیدری با اشاره به اینکه برای حدود ۳ هزار نفر در استان زمین تامین شده است، ادامه داد: فرآیند تامین زمین برای مابقی متقاضیان نیز در حال انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: برای شهرستانهای لاهرود، مشکینشهر، جعفرآباد، پارسآباد، بیلهسوار، گرمی، اردبیل، نمین، نیر، خلخال، کوثر، کلور و هشتجین اراضی موردنیاز پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: برای متقاضیان شهر اردبیل نیز چند محدوده جدید برای تامین زمین در نظر گرفته شده است.
حیدری خاطرنشان کرد: در حال حاضر زمین موردنیاز برای ۳ هزار نفر در مراحل تامین قرار دارد و برای سایر متقاضیان نیز ظرفیتهای جدید در دست بررسی است.
وی همچنین به معافیت هزینه آمادهسازی زمین برای فرزند چهارم اشاره کرد و گفت: در سایر موارد، هزینههای آمادهسازی بر اساس ضوابط قانونی دریافت میشود.