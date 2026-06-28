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اجرای قانون جامع حدنگار در مسیر پیشرفت

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت ۹۰ درصد جرایم سازمان یافته زمین خواری با اجرای حدنگاری مهار شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۷- ۱۷:۵۲
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برچسب ها: حدنگاری ، سند رسمی ، اراضی ملی کشور
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