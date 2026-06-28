مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، مشارکت دستگاه‌های اجرایی و شهروندان را مهم‌ترین راهکار عبور از ناترازی انرژی و حفظ پایداری شبکه برق کشور در روز‌های اوج مصرف تابستان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حمیدرضا عدل در نشست شورای اداری شهرستان خاتم، با اشاره به نام‌گذاری هفته نخست تیرماه به عنوان «هفته مدیریت مصرف» اظهار داشت: با توجه به ناترازی موجود در حوزه‌های برق، آب و گاز، مدیریت مصرف باید به‌صورت هم‌زمان و جدی در هر سه بخش مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا تولید برق در نیروگاه‌ها به مصرف آب و گاز وابسته است و هر میزان صرفه‌جویی در این حوزه‌ها، به پایداری شبکه انرژی کشور کمک می‌کند.

وی با تأکید بر رعایت الگوی مصرف در بخش‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی و اداری، افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند دستورالعمل‌های ابلاغی برای کاهش مصرف برق را به‌طور کامل اجرا کنند و در این زمینه نقش الگویی برای سایر مشترکان داشته باشند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به اینکه مصرف برق شهرستان خاتم در فصل گرم سال به حدود ۲۱ مگاوات می‌رسد، گفت: بخش قابل توجهی از این مصرف مربوط به تجهیزات سرمایشی است؛ از این‌رو اجرای پویش «قرار همدلی»، تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد و رعایت اصول عایق‌بندی ساختمان‌ها از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی به شمار می‌رود.

عدل همچنین برنامه‌های مدیریت بار در دستگاه‌های اجرایی را تشریح کرد و گفت: در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، برق ادارات در مرحله نخست به مدت ۱۵ دقیقه قطع و دوباره وصل خواهد شد. در صورت تداوم مصرف غیرمتعارف، این اقدام یک بار دیگر تکرار می‌شود و در مرحله سوم، برق آن دستگاه به‌طور کامل قطع خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی و شهروندان در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، ابراز امیدواری کرد با مشارکت همگانی، پایداری شبکه برق در روز‌های اوج مصرف تابستان حفظ شود.