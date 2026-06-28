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محمود نوذری و ولیالله مهبودی به همراه جمعی از مسئولان و مدیران شرکت آبفا و محیط زیست از طرح تصفیهخانه جنوب تهران بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاونان دادستان عمومی و انقلاب تهران، امروز (یکشنبه، ۷ تیرماه) به همراه جمعی از مسئولان اجرایی ذیربط، طی بازدیدی میدانی از تصفیهخانه فاضلاب جنوب تهران، از نزدیک در جریان روند ساخت و تکمیل فازهای ۷ و ۸ و آخرین وضعیت پیشرفت این ابرطرح زیستمحیطی قرار گرفتند.
این بازدید در چارچوب وظایف ذاتی دادستانی در حوزه صیانت از حقوق عامه و با هدف نظارت مستمر بر اجرای پروژههای زیربنایی و تأثیرگذار بر سلامت عمومی و محیطزیست کلانشهر تهران ترتیب یافت.
پیشرفت چشمگیر پروژه با پشتیبانی دستگاه قضا
محمود نوذری معاون دادستان تهران، در حاشیه این بازدید با اشاره به سفر پیشین دادستان تهران به این مجموعه، اظهار داشت: در بازدید قبلی دادستان تهران از این تصفیهخانه، فازهای ۷ و ۸ در دست احداث بود، اما امروز شاهد هستیم که با کار جهادی، تلاش شبانهروزی و اقدامات پشتیبانیکننده دستگاه قضایی، این پروژه به سطح بسیار خوبی از پیشرفت فیزیکی رسیده است.
نوذری با تأکید بر جایگاه راهبردی این پروژه، تصریح کرد: تصفیهخانه جنوب تهران به عنوان بزرگترین تصفیهخانه فاضلاب در خاورمیانه شناخته میشود. همکاران ما در این مجموعه، همّ و غم خود را مصروف تحقق سلامت مردم و جلوگیری از آلودگی محیطزیست کردهاند که این امر از مصادیق بارز و حیاتی حقوق عامه به شمار میرود.
وی با اعلام آمادگی کامل دادستانی برای رفع موانع، افزود: ما امروز اینجا حضور پیدا کردیم تا ضمن قدردانی از زحمات مسئولان، کارگران و دستاندرکاران، در صورت وجود هرگونه چالش در مسیر اجرا، با استفاده از ظرفیتهای قانونی دستگاه قضایی، نسبت به مرتفعسازی آن اقدام کنیم.
معاون دادستان تهران در خصوص سازوکار نظارتی بر این پروژه، خاطرنشان کرد: در دادسرای تهران، کمیتههای تخصصی متعددی برای صیانت از حقوق عامه تشکیل شده است. یکی از این کمیتهها، بهطور ویژه پیگیری اجرای فازهای تصفیهخانه جنوب را بر عهده دارد و بهصورت مستمر جلساتی با همکاران برگزار و موانع پیشرفت بررسی میشود.
نوذری در ادامه با تقدیر از تلاشهای مدیرعامل و کارکنان تصفیهخانه، پیشبینی کرد: با همت و همافزایی بین دستگاه قضایی و مجموعه تصفیهخانه جنوب، فازهای باقیمانده این پروژه تا فصل پاییز امسال به بهرهبرداری خواهد رسید و دستگاه قضایی نیز با صدور دستورات مقتضی، گرههای موجود را خواهد گشود.
رکورد ۸۵ درصدی و رفع چالشها با مدیریت واحد شهری
ولیالله مهبودی، معاون حقوق عامه دادستان تهران، نیز در این بازدید با ارائه آماری از پیشرفت فیزیکی پروژه، گفت: خوشبختانه از زمان بازدید قبلی، این پروژه رشد قابلتوجهی داشته و امروز شاهد پیشرفت ۸۵ درصدی آن هستیم. بخش اعظم کارهای حیاتی و ضروری تکمیل شده و مسئولان مربوطه قول دادهاند که مابقی پروژه تا پاییز امسال به بهرهبرداری کامل برسد.
مهبودی با اشاره به رویکرد نظارتی دادستانی، بیان داشت: تمامی پروژههای مهم در کمیته حقوق عامه دادستانی تهران تحت رصد و پیگیری مستمر قرار دارند. با دستور دادستان عمومی و انقلاب تهران، کمیتههای مختلف در کارگروه نظارت بر حقوق عامه فعال شدهاند و موضوعات کلان در این کارگروه مطرح و بررسی میشود.
معاون حقوق عامه دادستان تهران، پیشرفت حاصلشده را مرهون همافزایی میان دستگاهها دانست و تصریح کرد: در کلانشهرها، مدیریت واحد و همافزایی میان نهادها از ضروریات است. خوشبختانه در چند سال اخیر، مسئولین شهری با محوریت دادستانی در کنار هم قرار گرفتند و این همگرایی، نتیجهاش حل بسیاری از معضلات مهم شهری بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمارهای اجتماعی، اظهار داشت: در موضوعاتی نظیر ساماندهی معتادان متجاهر و جمعآوری کودکان کار و خیابان، شاهد کاهش ۲۲ درصدی آسیبهای اجتماعی در سال ۱۴۰۴ هستیم. تهران امروز به عنوان یک الگوی موفق در سطح کشور معرفی میشود که این موفقیت، حاصل همکاری تنگاتنگ همه دستگاههای اجرایی و نظارتی است.
مهبودی در پایان تأکید کرد: دادستانی همچنان آماده پیگیری و رفع هرگونه موانع و چالشهایی است که در مسیر اجرای پروژههای مرتبط با حقوق عامه وجود داشته باشد تا نتیجه نهایی و مطلوب برای مردم عزیز ایران محقق شود.
مدیرعامل فاضلاب تهران: بازچرخانی ۸۵ میلیون مترمکعب آب و تولید انرژی
احمد سلامت، مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، نیز در حاشیه این بازدید با تشریح ابعاد فنی و زیستمحیطی این طرح عظیم، اظهار داشت: تصفیهخانه جنوب تهران قرار است سالانه ۸۵ میلیون متر مکعب فاضلاب را تصفیه کرده و آن را به چرخه زیستمحیطی، کشاورزی، صنعت و همچنین تولید انرژی بازگرداند. این پروژه از دو سال قبل با حضور همه ارکان و همراهی ویژه دادستانی تهران استارت خورد و امروز به بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دست یافته است.
مدیرعامل فاضلاب تهران با بیان اینکه بخشهای سازهای و تأسیساتی پروژه به ۱۰۰ درصد تکمیل رسیده، افزود: فرآیند خرید تجهیزات اصلی انجام گرفته و امیدواریم با تکمیل بخشهای باقیمانده نظیر تابلو برق و کابلکشی، هرچه سریعتر شاهد بهرهبرداری کامل از این مجموعه باشیم.
سلامت با اشاره به مزایای چندگانه این پروژه، تصریح کرد: بازچرخانی فاضلاب تصفیهشده میتواند معضل تأمین آب در بخش کشاورزی و صنعت را مرتفع کند، از پدیده فرونشست دشت تهران جلوگیری نماید و به آبیاری فضای سبز شهری کمک شایانی کند. همچنین تولید انرژی از فرآیند تصفیه، یکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند این ابرپروژه محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران در خاتمه با قدردانی ویژه از نقش دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: اجرای یک ابرپروژه در کلانشهر تهران نیازمند همافزایی همه نهادهای تأثیرگذار است. حضور و همراهی مجموعه قوه قضاییه در این پروژه، یک نقطه قوت بینظیر برای ما محسوب میشد و به جرات میگویم اگر این همراهی نبود، قطعاً با کندی در روند اجرا و مشکلات لاینحلی مواجه میشدیم. امیدواریم با تداوم این حمایتها، فازهای باقیمانده تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد و مردم تهران هرچه زودتر از مزایای زیستمحیطی و اقتصادی آن بهرهمند شوند.