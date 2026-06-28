کنفدراسیون والیبال آسیا برنامه کامل مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر ۲۰۲۶ را اعلام کرد و تیم نوجوانان ایران در نخستین دیدار به مصاف فیلیپین می‌رود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال قهرمانی پسران کمتر از ۱۸ سال آسیا از ۲۱ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی شهر هایکو در کشور چین با حضور ۱۶ تیم برگزار می‌شود.

گروه بندی مرحله مقدماتی مسابقات این رقابت‌ها به قرار زیر است:

گروه یک: چین، چین تایپه، هنگ کنگ و اندونزی

گروه دوم: ایران، بحرین، هند و فیلیپین

گروه سوم: پاکستان، تایلند، قزاقستان و قرقیزستان

گروه چهارم: ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و عربستان سعودی

برنامه کامل مرحله مقدماتی این مسابقات به شکل زیر است:

یکشنبه ۲۱ تیرماه

ساعت ۵:۳۰؛ بحرین – هند و تایلند – قزاقستان

ساعت ۸:۳۰؛ چین تایپه – هنگ کنگ و کره جنوبی – استرالیا

ساعت ۱۱:۳۰؛ ایران – فیلیپین و پاکستان – قرقیزستان

ساعت ۱۴:۳۰؛ چین – اندونزی – ژاپن – عربستان سعودی

دوشنبه ۲۲ تیرماه

ساعت ۵:۳۰؛ ایران – هند و پاکستان – قزاقستان

ساعت ۸:۳۰؛ فیلیپین – بحرین و کره جنوبی – عربستان سعودی

ساعت ۱۱:۳۰؛ اندونزی – چین تایپه و قرقیزستان – تایلند

ساعت ۱۴:۳۰؛ چین – هنگ کنگ و ژاپن – استرالیا

سه‌شنبه ۲۳ تیرماه

ساعت ۵:۳۰؛ ایران – بحرین و پاکستان – تایلند

ساعت ۸:۳۰؛ هند – فیلیپین و استرالیا – عربستان سعودی

ساعت ۱۱:۳۰؛ هنگ کنگ – اندونزی و ژاپن – کره جنوبی

ساعت ۱۴:۳۰؛ چین – چین تایپه و قزاقستان – قرقیزستان

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های اول و دوم چهار گروه به مرحله حذفی صعود می‌کنند تا برای رتبه‌های اول تا هشتم رقابت کنند و تیم‌های سوم و چهارم جدول نیز در ادامه مسابقات برای جایگاه نهم تا شانزدهم به میدان می‌روند.

روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه تیم‌های شرکت کننده استراحت دارند و مراحل یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و نهایی این رقابت‌ها نیز در روز‌های پنج‌شنبه ۲۵ تیر، جمعه ۲۶ تیر و شنبه ۲۷ تیرماه پیگیری می‌شود.