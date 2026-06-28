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زمینهای وقف شده در منطقه «باغدشت الموت شرقی»؛ شالیزارهایی که محصولشان هر ساله با عشق، به سوی مشهد روانه میشود تا میزبانِ میهمانانِ امامِ رئوف باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، زمینهای وقف شده در منطقه «باغدشت الموت شرقی» همچنان به عنوان یکی از حلقههای پیوند میان خادمان و آستان قدس رضوی، نقشآفرینی میکنند. این اراضی که سالها پیش به وقف حضرت امام رضا (ع) اختصاص یافتهاند، امروزه منبع تأمین محصولی است که هر ساله برای پذیرایی از زائران در مشهد مقدس مورد استفاده قرار میگیرد.
در این منطقه، خادمان با بهرهگیری از شالیزارهای وقف شده، محصولاتی را تولید میکنند که فرآیند کشت و برداشت آنها با رویکردی معنوی همراه است. طبق گزارشهای موجود، این محصول که با دقت و اشتیاق فراوان در دل این باغدشتها پرورش مییابد، هر سال راهی مشهد میشود تا در میهماننوازی از زائران امام رئوف، ایفای نقش کند.
این روند نه تنها نشاندهنده پویایی و تداوم سنت وقف در ایران است، بلکه پیوند عمیق میان تولیدات کشاورزی مناطق مختلف و نیازهای زیارتی آستان قدس رضوی را به نمایش میگذارد.