به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از بازگشت ۸۶ هزار میلیارد تومان از اموال بازنشستگان با حکم دستگاه قضایی خبرداد. میدری با اعلام اینکه به علت زیاده خواهی، و عدم ایفای تعهدات یک شرکت پتروشیمی، از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۸۶ همت از سرمایه صندوق بازنشستگان کشوری از مالکیت این صندوق خارج شده بود، گفت: با وجود اعمال نفوذ‌های مختلف در این پرونده، مدیران قضایی تسلیم فشار‌ها نشدند و از حق و حقوق یک میلیون ۸۰۰ هزار بازنشسته صندوق کشوری به درستی صیانت کردند.

وی افزود: فردا (۸ تیرماه) با برگزاری مزایده، ارزش ۸۶ هزار میلیارد تومان از اموال به بازنشستگان باز خواهد گشت.