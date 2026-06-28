به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، قشر‌ها و گروه‌های سنی مختلف دوشادوش هم در این تجمعات، جلوه‌های نابی از هوشیاری، انسجام و وحدت در دفاع از منافع ملی و ارزش‌های انقلاب اسلامی رابه نمایش گذاشتند.

مردم غیور و انقلابی شرکت‌کننده در این تجمعات با تأکید بر همبستگی، وحدت و دشمن‌ستیزی، با استمرار حضور خود پایبندیشان به آرمان‌های انقلاب و نظام و حمایت از امنیت و اقتدار کشور را اعلام کردند.



