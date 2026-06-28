مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام از ثبت ۲۹۷ هزار و نهصد و سی و هفت تردد در پایانه شهید سلیمانی مرز مهران از ابتدای محرم تاکنون خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۳۶ هزار نفر از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حیدر دشتی‌پور اظهار کرد: از مجموع ۲۹۷ هزار و نهصد و سی و هفت تردد در پایانه شهید سلیمانی مرز مهران که از ابتدای ماه محرم تاکنون به ثبت رسیده است؛ ۳۶ هزار و هشتصد و چهارده مسافر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی جا به جا شده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد ناوگان اتوبوسی نیز، افزود: تاکنون ۹۸۸ سفر اتوبوسی از پایانه شهید سلیمانی انجام شده است و در این جا به جایی‌ها ۲ هزار و هفتصد و چهل و شش مسافر به مقاصد مختلـف کشور اعزام شده‌اند.

دشتی‌پور اضافه کرد: در حال حاضر تردد در پایانه شهید سلیمانی روان است و هیچ‌گونه مشکل یا اختلالی در روند خدمات‌رسانی وجود ندارد.